VIABILITA' E MERCATI - Provvedimenti in vigore dal 25/5 tutti i lunedì dalle 6:00 alle 16:00 in zona piazza XXIV Maggio Nuova distribuzione dei banchi per il mercato settimanale del lunedì intorno all'area dell'Acquedotto e in corso Vittorio Veneto

Una nuova distribuzione dei banchi è stata messa a punto per il mercato settimanale del lunedì intorno all'area dell'Acquedotto monumentale. Con l'adesione di ulteriori posteggi, è stata infatti modificata la prima modalità di collocazione, eliminando i posteggi previsti in corso Piave e via Cassoli. Da lunedì 25 maggio 2026 l'appuntamento settimanale del lunedì del mercato cittadino verrà compattato intorno a piazzale XXIV Maggio e corso Vittorio Veneto.

Tutti gli oltre cento banchi sono stati quindi collocati in piazzale XXIV Maggio e in corso Vittorio Veneto, alle intersezioni con corso Piave, via Cassoli e piazzale XXIV Maggio.

A questo scopo, a partire da lunedì 25 maggio e per tutti i lunedì successivi sino al permanere della sperimentazione, dalle 6:00 alle 16:00 saranno in vigore i seguenti provvedimenti di viabilità:

- Piazzale XXIV Maggio, area pedonale interna all'anello dell'acquedotto, revoca dell'Area Pedonale Urbana e istituzione di Ztl con ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi; istituzione del divieto di fermata all'uscita dell'anello in fronte alla via Podgora, e all'uscita dell'anello in fronte al corso Vittorio Veneto;

- Piazzale XXIV Maggio, carreggiata, tratto fra via Paolo V e via Matilde di Canossa, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati, ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

- Piazzetta da Ronche, istituzione del divieto di circolazione e di fermata, ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

- Corso Piave, all'intersezione con via Fiume per i veicoli provenienti da c.so Isonzo istituzione dell'obbligo di svolta a destra o sinistra nella stessa via Fiume ,eccetto residenti ed autorizzati;

- Corso Piave, all'intersezione con via Fortezza/Montegrappa, per i veicoli provenienti da viale IV Novembre istituzione dell'obbligo di svolta destra in via Fortezza o sinistra in via Montegrappa, eccetto residenti ed autorizzati;

- Via Cassoli, all'intersezione con via Fiume per i veicoli provenienti da corso Isonzo istituzione

dell'obbligo di svolta a sinistra nella stessa via Fiume ,eccetto residenti e autorizzati;

- Via Montegrappa, all'intersezione con via Cassoli, istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra; eccetto residenti ed autorizzati;

- Corso Vittorio Veneto, tratto da via Monte Nero a piazzale XXIV Maggio, limitatamente alla carreggiata principale, istituzione del divieto di circolazione e di fermata su ambo i lati della strada; sono ammessi i soli veicoli degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari dei posteggi;

- Controviali di Corso Vittorio Veneto, alle intersezioni con via Cassoli e corso Piave, istituzione dell'obbligo di proseguire dritto o a destra.

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