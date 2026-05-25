COMMERCIO - Dal 29 maggio al 2 giugno 2026 nella nuova Darsena di San Paolo. Tutte le modalità per partecipare Presentata l'edizione 2026 della manifestazione "Calici d'Estate", assaggi di vini di cantine italiane, insieme a svago con musica e sport

Lunedì 25 maggio 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale è stata presentata l'edizione 2026 della manifestazione "Calici d'Estate", in programma sulla nuova Darsena di San Paolo dal 29 maggio al 2 giugno 2026.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore al Commercio del Comune di Ferrara Francesco Carità insieme agli organizzatori Alessandra Scotti, Mirko Marangella e Olimpia Ferro di Feshion Eventi, insieme a rappresentanti di aziende partner (Marco Plebiscito - FitUP, Roberto Villani OroCash e Marco Previati - Cupra Auto Po).

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LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) "CALICI D'ESTATE 2026" LUNGOCANALE DARSENA - FERRARA

DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2026

Il vino, la musica e la Darsena di Ferrara tornano a incontrarsi!

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna uno degli appuntamenti più attesi e iconici dell'estate ferrarese: Calici d'Estate 2026.

Cinque giorni in cui la Nuova Darsena di Ferrara si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il vino incontra la musica, il gusto si intreccia alle emozioni e il lungofiume diventa un'esperienza da vivere dal tramonto fino a tarda sera.

Dal 29 maggio al 2 giugno, il pubblico sarà protagonista di un viaggio enogastronomico immersivo tra cantine selezionate, produttori provenienti da tutta Italia, food corner d'eccellenza, dj set, live show ed esperienze esclusive pensate per raccontare il vino in una forma nuova, contemporanea e coinvolgente.

UN'ESPERIENZA A 360°

Calici D'Estate è un'esperienza da vivere a pieno con:

• Degustazioni di vini d'eccellenza raccontanti direttamente dai produttori

• Street food e specialità regionali

• Musica live e dj set ogni sera

• Area relax sul lungofiume della Darsena

• Degustazioni in navigazione sul Battello Nena

E tanto altro....

MASTERCLASS IN BATTELLO

Tra gli appuntamenti più attesi tornano le esclusive degustazioni in navigazione a bordo del Battello Fluviale Nena: un viaggio sensoriale tra grandi vini italiani ed etichette internazionali, accompagnati da produttori e sommelier professionisti, alla scoperta della Ferrara più nascosta e suggestiva. Un format unico che unisce vino e narrazione, dove il tempo rallenta e il fiume diventa il palcoscenico delle Masterclass più esclusive.

PROGRAMMA:

30 Maggio ore 20:00 - "I Grandi Vini della Valpolicella" con Nepos Villae

31 Maggio ore 20:00 - "Champagne in Battello" con il sommelier Samuele Scagliarini

1 Giugno ore 19:00 - "Vini Esteri: Argentina, Cile, Ungheria" con Focus Export

2 Giugno ore 20:00 - "Viaggio in Trentino tra Territorio e Sostenibilità" con Delaiti & Benedict

Posti limitati - prenotazione obbligatoria su www.feshioneventi.it

IL PROGRAMMA MUSICALE

Ogni sera la Darsena vibra di musica e intrattenimento:

Venerdì 29 Maggio - Dj Set by Send N*D*S

Sabato 30 Maggio - Jelly Tape: il party che riporta la cultura della musica club al primo osto. Dj/Producer Luca Rezza vi aspetta con una Line Up segreta per un evento Pop Up

Domenica 31 Maggio - Dance Show by Ally + Live di Matteo Morini&Band

Lunedì 1 Giugno - Dj Set by Erbolariovario

Martedì 2 Giugno - Swing & Rock and Roll con Lucio Vallisneri e Crazy Swing School

IL BRACCIALE UFFICIALE DI CALICI D'ESTATE

Novità dell'edizione 2026 sarà il bracciale ufficiale targato Calici d'Estate, creato e messo a disposizione da OROCASH in occasione dell'evento.

Un simbolo pensato per celebrare l'inizio dell'estate, ispirato al mondo del vino e realizzato in edizione speciale per la manifestazione.

Durante le giornate di evento, i visitatori che arriveranno nella prima fascia oraria avranno la possibilità di vincere il bracciale ufficiale di Calici d'Estate.

Per chi non riuscirà ad aggiudicarselo durante l'evento, il bracciale sarà comunque in vendita

presso l'Infopoint di Calici d'Estate, durante le giornate della manifestazione e presso OROCASH nella settimana successiva all'evento al costo di 20€. Un dettaglio esclusivo che unisce moda, estate e convivialità, trasformando un semplice accessorio in un ricordo speciale da portare sempre con sé.

FITNESS, MUSICA E BENESSERE

Tra gli sponsor dell'edizione 2026 ci sarà anche FitUP, che supporta i momenti musicali di Calici d'Estate e proporrà speciali momenti di yoga e benessere prima dell'inizio delle serate, regalando al pubblico un'esperienza ancora più coinvolgente tra relax, movimento ed energia positiva.

Tra gli sponsor dell'evento ringraziamo anche Cupra Autopò, partner dell'edizione 2026 di Calici d'Estate.

ORARI:

Giovedì 29 Maggio: dalle 19.00 alle 24.00

Venerdì 30 Maggio: dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 31 Maggio : dalle 18 alle 24:00

Domenica 1 Giugno: dalle 18.00 alle 24.00

Lunedì 2 Giugno: dalle 18.00 alle 24.00

INGRESSO LIBERO & TICKET DEGUSTAZIONE:

L'accesso all'evento è libero ma per partecipare alla degustazione sarà possibile acquistare il ticket al costo di 15€ presso l'Info Point durante l'evento oppure in prevendita online al prezzo promozionale di 12€ fino ad esaurimento sul sito www.feshioneventi.it

Il Ticket comprende:

- 1 porta calice con calice (con cauzione)

- 10 Token per comporre la propria degustazione tra i vini presenti

LE AZIENDE PRESENTI:

VINO:

Trentino Alto Adige: Delaiti, Azienda Agricola Benedict

Friuli Venezia Giulia: Gall, Scolaris

Veneto: Cantina Ruffoni, Il Picco, Nepos Villae, Di Mio, Cantina Gorgo

Lombardia: Barone Pizzini, Le Vedute Franciacorta

Piemonte: Cantina Nerca, Cantina Travaglino, Cantina Prasso, Cantina Marove, Bottero Wine, Mascarello, Tenuta Carretta

Emilia Romagna: Cantina Locci, Antica Cantina Parmigiana, Celestia, Cantina della Volta

Toscana: Buonamico

Lazio: Cantina Lungarella, Cantina Tre D

Campania: Cantina Alessandra, San Salvatore

Calabria: Briga

Sicilia: Cantina Giametta

Francia: Chateau Bellevue

DISTILLATI & GIN: Mosto Gin di Enoteca Botrytis, Veleno di Lucrezia di Lux Gin Bar & Distillery, Mantua Gin, Distilleria Gualco, Distilleria Ceschia, Paesano Liquori.

BIRRA: Lucky Brew

FOOD: Foodie Lovies, Love Gargano, Antica Porchetteria di Ariccia, Orba Canocia, Li Mortacci, Creperia Trento Trieste, Macaco, Love Sicily

COCKTAIL: Pinata Cocktails

SPONSOR: GDR Gocce di Rugiada, Cupra Auto PO, FitUp, OROCASH

Immagini scaricabili: