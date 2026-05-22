POLITICHE SOCIOSANITARIE E SPORT - Mercoledì 27 maggio 2026 serata di danza con circa 80 allievi e numerosi ospiti. Ass. Coletti: "Iniziativa di valore, con fine benefico a sostegno della Fondazione ADO" 'Dove i sogni danzano': al Teatro Comunale di Ferrara note e solidarietà nel ricordo di Luisa Tagliani

Una serata di danza, musica e canto dedicata alla memoria di Luisa Tagliani, fondatrice dell'omonima Scuola e "angelo danzante" che continua a ispirare allievi e docenti. Si intitola 'Dove i sogni danzano' lo spettacolo che mercoledì 27 maggio 2026 alle 20:30 andrà in scena al Teatro Comunale di Ferrara, al culmine di un rigoroso percorso di preparazione atletica e artistica che ha impegnato circa 80 allievi della 'Scuola di danza Luisa Tagliani' di tutte le fasce d'età: dai piccoli di appena 3 anni agli adulti over 60, inclusi diversi esordienti. Sul palco anche grandi ospiti e una prima mondiale. Il ricavato della serata (dedotte le spese) sarà devoluto alla Fondazione ADO ETS per sostenere l'assistenza ai malati oncologici del territorio.

"Dove i Sogni Danzano" è rivolto a un pubblico di tutte le fasce d'età (famiglie, giovani e appassionati) ed è stato patrocinato dal Comune di Ferrara.

"Quest'iniziativa - commenta l'assessore alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - rappresenta una bellissima occasione di incontro fra arte, emozioni e solidarietà. Sarà una serata speciale, capace di coinvolgere, unire e generare un vero momento di generosità. Il valore dello spettacolo, certamente contornato da talento artistico e sincera passione, è arricchito dal suo importante fine benefico a sostegno della Fondazione ADO ETS, realtà fondamentale per il nostro territorio nell'assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie. Ringrazio la Fondazione per il costante impegno e desidero rivolgere un sincero grazie anche alla Scuola di Danza Luisa Tagliani, a Isabella Minutillo, agli insegnanti, agli allievi, alle famiglie, agli artisti ospiti, e a tutti coloro che, con impegno e sensibilità, hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo".

"Un ringraziamento di cuore - dice la direttrice della Scuola di Danza, Isabella Minutillo - va alle mie formidabili assistenti: Maria Pia Tucci, Rachele Beccarini, Ginevra Spagnolo, Marta Fantuzzi, Eleonora Simoncelli e a tutte le altre assistenti (per lo più ex allieve cresciute fin da piccole con Luisa Tagliani; ndr) che daranno una mano fondamentale dietro le quinte. Il grazie più grande va a tutti gli allievi e ai genitori, senza i quali questo sogno non sarebbe possibile".

"Ringrazio la Scuola di Danza Luisa Tagliani per questa bella iniziativa che unisce l'attività sportiva al sociale. E' anche grazie a questa sensibilità operativa che Ferrara ha ottenuto il riconoscimento di Città europea dello sport 2027, con l'associazionismo sportivo impegnato ogni giorno a promuovere la pratica delle diverse discipline sempre con un'attenzione particolare al sostegno di realtà sociali del territorio", ha affermato l'assessore comunale allo sport Francesco Carità.

'Dove i sogni danzano' - mercoledì 27 maggio 2026

dalle 20:30 al Teatro Comunale di Ferrara

Programma della serata

I e II tempo

I partecipanti si esibiranno su coreografie curate da Isabella Minutillo e Maria Pia Tucci. Nel Primo Tempo spazio all'intera scuola con coreografie tratte dal balletto classico di repertorio "Coppelia" e variazioni soliste; nel Secondo Tempo la scena esplorerà il suggestivo tema mitologico di Orfeo ed Euridice attraverso i linguaggi della danza moderna e contemporanea.

Ospiti della serata

Il cartellone si arricchisce inoltre della musica dal vivo di Elisa Piffanelli (accompagnatrice musicale), del canto del Coro Voci Bianche Città di Ferrara e della partecipazione straordinaria dei maestri "Los Guapos del Tango" (Ieva e Lorenzo), che si esibiranno in prima mondiale su una composizione del genio del Neo Tango Carlos Libedinsky. Una splendida sinergia fra arti che si fondono in un dialogo artistico unico creando uno spettacolo pieno di emozioni.

Talenti della scuola

La serata celebrerà anche il talento dei giovani cresciuti nella Scuola che stanno spiccando il volo verso il professionismo: Arianna Bortolazzi (11 anni) ha frequentato lo scorso anno, previa selezione, il Corso Introduttivo della Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma superando anche l'audizione finale, è inoltre stata ammessa alla Dance Arts Faculty. L'ex allieva Ludovica Grandi si esibirà in un assolo; ammessa a 13 anni al Balletto di Toscana, oggi studia al prestigioso DancerArtWork.

Spazio anche alle giovanissime Rachele Beccarini, Marta Fantuzzi e Ginevra Spagnolo. Quest'anno la Scuola ha intrapreso il programma formativo professionale della Oniin Dance Company di New York, ospitando i vari incontri nella propria sede e le tre allieve sono state selezionate dal Direttore ricevendo la borsa di studio per il laboratorio a numero chiuso della Compagnia.

Biglietti acquistabili direttamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara oppure online sui circuiti ufficiali del teatro.

Nella foto: un momento della presentazione dell'iniziativa presso la Sala Arazzi in Residenza Municipale

Link utili

> Biglietti: https://ferraraonline.tm.vivaticket.com/biglietteria/pub/buyseats/scegliSettorePub.do?idEvento=19770

> Sito della scuola: https://taglianiluisa.wixsite.com/scuoladidanza-fe



> Pagina Instagram: https://www.instagram.com/scuola.danza_tagliani.luisa?igsh=eTJkZW5tOGczM2tj





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