PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Alla regista le congratulazioni dell'assessore Fornasini. Film realizzato con il sostegno del Comune Ferrara al Marché du Film di Cannes con il cortometraggio di Roberta Pazi 'La paura di vincere'

Lo scorso 20 maggio è stato presentato al Marché du Film di Cannes, dopo aver vinto il premio come Best Short Film Director all'International Film Festival Manhattan 2025. E' il cortometraggio di Roberta Pazi 'La paura di vincere', realizzato con il sostegno del Comune di Ferrara.

Alla regista le congratulazioni dell'assessore comunale alla Promozione del territorio Matteo Fornasini che l'ha ricevuta in Municipio.

"Seguiamo con soddisfazione - afferma Fornasini - gli importanti successi internazionali del cortometraggio di Roberta Pazi, che sta portando Ferrara sulle ribalte più prestigiose. Un ruolo determinante nella realizzazione e nella distribuzione del film è stato svolto proprio dal Comune di Ferrara, che ha affiancato la produzione in qualità di partner istituzionale e offrendo un supporto concreto. Ha infatti messo a disposizione location esterne e gli spazi del Teatro Comunale, e ha sostenuto la fase di distribuzione per portare Ferrara nel mondo attraverso la cultura e il cinema. Un sostegno che ha condotto la nostra città fino a New York, a Parigi, a Londra, a Istanbul, a Stoccolma, in India, e adesso a Cannes. A Roberta Pazi e a tutti i protagonisti di questa fortunata produzione vanno i complimenti dell'Amministrazione comunale di Ferrara".

'La paura di vincere' è il primo cortometraggio di Roberta Pazi come regista: quattordici minuti che raccontano la storia di Leonardo, direttore d'orchestra che affronta il suo primo concerto in un teatro importante portando il peso di paure mai risolte. Nel cuore della notte si trova a fare i conti con il proprio passato, in un viaggio a ritroso tra memorie e segreti. La sceneggiatura è firmata da Roberta Pazi e Lillo Venezia su soggetto e racconto originale di Carlo Zannetti, che ha curato anche la colonna sonora. Fotografia e montaggio sono di Alessandro Rocca, scene e costumi di Martina Mele. Nel cast figurano Simone Francia, Stefania Delia Carnevali, Eric Lateniesi e, nella partecipazione straordinaria, Bobby Solo nel ruolo di un musicista fuori dagli schemi. La produzione è una collaborazione tra Videoradio e Videoradio Channel Edizioni Musicali di Milano e DestinationFilm-APS di Ferrara.

Il 20 maggio 2026, al Palais G del Palais des Festivals di Cannes, il cortometraggio La paura di vincere di Roberta Pazi è stato presentato al Marché du Film riservato agli operatori e acquirenti internazionali accreditati. La selezione è la diretta conseguenza della vittoria del premio come Best Short Film Director all'International Film Festival Manhattan 2025.

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