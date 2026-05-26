PALIO - Dal 4 al 21 giugno 2026 nel parco Aldrovandi e all'interno dell'Ippodromo di Ferrara buon cibo, rievocazioni storiche, svago "Giostra del Borgo - edizione 2026", presentata la manifestazione della Contrada Borgo San Luca

Si è svolta martedì 26 maggio 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata dalla Contrada Borgo San Luca "Giostra del Borgo - edizione 2026", in programma dal 4 al 21 giugno 2026 nell'area verde a fianco dell'Ippodromo comunale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti Marco Gulinelli, assessore comunale alla Cultura e al Palio; Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara; Massimo Accorsi, presidente della Contrada di San Luca; Silvano Bernaroli, presidente del Circolo San Luca; Paolo Danieli, capo contrada San Luca.

"Come accade per il Palio di Ferrara, anche questi appuntamenti organizzati da rioni e contrade sono molto attesi perchè uniscono la cultura, l'identità e il senso di comunità, raccogliendo la partecipazione della città - ha affermato l'assessore comunale alla Cultura Marco Guillinelli -. Tutto ciò è reso possibile dall'impegno del volontariato delle contrade in una inziativa che è molto più di una semplice manifestazione, è un esempio concreto di come il tessuto associativo della città sappia valorizzare le proprie radici storiche, culturali mantenendo vivo lo spirito indissolubile del Palio".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Borgo San Luca annuncia l'apertura della XXIII edizione della "GIOSTRA DEL BORGO" in programma dal 4 al 21 Giugno 2026. La Giostra del Borgo è la principale manifestazione a carattere storico-rievocativo di Borgo San Luca, nell'ambito della quale sono proposte diverse iniziative volte a richiamare la storia e le tradizioni ferraresi. L'evento centrale della Giostra del Borgo è "FERRARA SOTTO ASSEDIO", riproposizione della cruenta battaglia di Ferrara del 1333, che vide opporsi le milizie di Bernardo del Poggetto, Legato pontificio che assediò Ferrara avanzando fino alla piazza, e le milizie di Rinaldo II d'Este sostenuto, nella difesa della città, dalle truppe viscontee condotte da Pinalla Aliprandi, nonché dalle truppe fiorentine, gonzaghesche e scaligere.

L'inaugurazione è prevista Giovedì 4 Giugno alle ore 18:30 con una esibizione di sbandieratori e musici del gruppo Under. Alle 19:30 inizierà l'intrattenimento con Pier Paolo Pederzini Rimattore, e con rievocazioni medioevali del Teatro di narrazione

Sabato 6 Giugno alle ore 18 esibizione dell'Associazione culturale "I Conestabili del Finale". Ricostruzione storica di ambientazioni caratterizzate da un accampamento completo di tende, cucine da campo ed armeria. Allestimento di mostre e percorsi didattici

Domenica 7 Giugno alle ore 18 esibizione dell'Associazione culturale "I Conestabili del Finale". Ricostruzione storica di ambientazioni caratterizzate da un accampamento completo di tende, cucine da campo ed armeria. Allestimento di mostre e percorsi didattici

Giovedì 11 Giugno ore 19:30 esibizione di Pier Paolo Pederzini RimAttore (comico, improvvisatore in rima, menestrello ciarlatano). Teatro di narrazione con rievocazioni medioevali

Sabato 13 Giugno è dedicato alla grande rievocazione storica della battaglia di Ferrara, che ha raggiunto dimensioni imponenti ed un elevatissimo livello di realismo. L'evento inizia alle ore 16:30 con percorsi didattici e la visita al grande campo armati. Alle ore 18:00 spettacolo didattico di Paolo Manzini, Adhras Art dal titolo "Cavalieri poco medioevali". Alle ore 19:30 rievocazione storica con scene presso la "Locanda del Borgo" e "Hostaria", che accompagneranno il pubblico all'Aprile del 1333. Alle ore 21:30 "FERRARA SOTTO ASSEDIO", la rievocazione storica della battaglia del 1333 con soldati in armatura pesante

Domenica 14 Giugno ore 10 si rappresenta il Torneo del Borgo (duelli con scudo e randello). Alle ore 15 prosegue il Torneo del Borgo (duelli con scudo e randello)

Giovedì 18 Giugno ore 19:30 animazione con "Pier Paolo Pederzini Rimattore". Teatro di narrazione con rievocazioni medioevali

Sabato 20 Giugno ore 18 esposizione di rapaci (aquile, condor, falchi, gufi, poiane, civette) de "Il Falconiere del Granducato di Toscana". Ore 19:00 dimostrazione di volo libero di falconeria. Ore 20:30 spettacolo della "Compagnia de lo Grifone" con musica, danza e piccoli quadri scenici, interazione e giocoleria

Domenica 21 Giugno ore 18:00 Esposizione di rapaci de "Il Falconiere del Granducato di Toscana". Ore 19:00 Dimostrazione di volo libero di falconeria. Ore 20:00 Spettacolo della "Compagnia de lo Grifone" con musica, danza e piccoli quadri scenici, interazione e giocoleria

La "GIOSTRA DEL BORGO" apre al pubblico ogni sera dal 4 al 21 giugno dalle ore 19.30 con "Locanda del Borgo" e "Hostaria" - Per info e prenotazioni cell. 3662566200

(Contrada San Luca Via Ippodromo 31 - FERRARA FE borgosanluca@libero.it)

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