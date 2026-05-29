FESTA DELLA REPUBBLICA - Martedì 2 giugno 2026 dalle 9:10 in piazza Trento Trieste e piazza Cattedrale, dalle 10:30 al Teatro. Iniziative coordinate dalla Prefettura di Ferrara 80° Anniversario della Repubblica: a Ferrara celebrazioni in centro storico e al Teatro Comunale

In occasione dell'80° anniversario della Fondazione della Repubblica italiana, la Prefettura di Ferrara ha organizzato per martedì 2 giugno 2026 una giornata di iniziative celebrative nel centro storico di Ferrara e al Teatro Comunale Claudio Abbado.

Programma di martedì 2 giugno 2026 a Ferrara

ore 9,10 - Piazza Trento e Trieste - Formazione picchetto armato interforze e schieramento, con rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d'Arma

ore 9,15-9,25 - Le Autorità prendono posto in Piazza Cattedrale

ore 9,30 - Onori alla massima Autorità e Alzabandiera

ore 9,35 - Deposizione della corona d'alloro del Prefetto al Monumento della Torre della Vittoria

ore 9,40 - Imbandieramento della Torre della Vittoria a cura dei Vigili del Fuoco

a seguire:

- Il Prefetto dà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

- Intervento del Presidente della Provincia di Ferrara



ore 10,30 - Teatro Comunale Claudio Abbado

- Apertura con Inno d'Italia a cura della "Frescobanda" del Conservatorio "G. Frescobaldi"

- A seguire breve esibizione musicale

- Consegna delle onorificenze "al Merito della Repubblica Italiana"

LA CITTADINANZA E' INVITATA

ore: 17,45 - Ammainabandiera in piazza Trento Trieste

Martedì 2 giugno il cortile e i giardini della Prefettura di Ferrara saranno aperti alla cittadinanza dalle 9:00 alle 19:00.

>> In occasione della Festa della Repubblica, l'Amministrazione comunale di Ferrara ha previsto, per martedì 2 giugno 2026, l'illuminazione scenografica del Castello estense con i colori della bandiera italiana.

>> VIABILITA': le modifiche alla viabilità in centro storico in occasione della cerimonie su CronacaComune del 29 maggio 2026

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