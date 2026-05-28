CULTURA E TURISMO - Ultimi giorni per visitare le mostre a Spazio Antonioni, Castello Estense, Schifanoia, Casa Ariosto Musei Civici aperti per il ponte del 2 giugno 2026

In occasione del ponte dell'1 e 2 giugno 2026, i Musei Civici e il Castello Estense di Ferrara rimarranno aperti per permettere a visitatori, cittadini e turisti di scoprire il patrimonio culturale della città.

Ultimi giorni per visitare la mostra "Professione: Reporter" a Spazio Antonioni, allestita fino al 7 giugno. Nel cinquantesimo anniversario dall'uscita del film, fotografie di scena dall'Archivio Antonioni e un approfondimento sulla celebre sequenza finale.

Al Castello Estense, fino al 29 giugno, è visitabile la mostra "Gianfranco Goberti. La magia della pittura": oltre quaranta opere ripercorrono più di cinquant'anni di attività del pittore ferrarese (1939-2023), restituendo la traiettoria di uno dei protagonisti dell'arte locale del Novecento.

A Palazzo Schifanoia, accanto al percorso museale permanente, il giardino rinascimentale ospita "Le muse astrologiche. Sculture di Maurizio Bonora": dodici sculture ispirate al celebre Salone dei Mesi, in dialogo tra tradizione mitologica e sensibilità contemporanea.

Casa Ariosto propone invece un doppio appuntamento al piano nobile: "Impronte da Schifanoia", con le opere di Riccardo Mayr che rielaborano gli affreschi rinascimentali, e "Vecchi amici. Grandi alberi a Ferrara", raccolta fotografica di Dario Berveglieri sul rapporto tra il verde urbano e il tessuto cittadino.

Restano inoltre aperti al pubblico, con i consueti orari, la Palazzina Marfisa d'Este e il Museo della Cattedrale.

Info e prenotazioni su www.museiferrara.it

A Palazzo dei Diamanti, la mostra "Andy Warhol. Ladies and Gentlemen" è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo accesso alle 18.30).

Info e prenotazioni su www.palazzodiamanti.it.

(Comunicazione a cura di Servizio Cultura, Turismo e Rapporti Unesco del Comune di Ferrara)

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