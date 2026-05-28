POLITICHE SOCIOSANITARIE - Acque colorate nella serata di sabato 30 maggio 2026 La fontana di piazza della Repubblica a Ferrara in rosso per la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla

Nelle ore serali di sabato 30 maggio, la fontana di piazza della Repubblica, a Ferrara, si tingerà di rosso in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara su disposizione dell'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, mira a sensibilizzare la cittadinanza su una patologia che coinvolge nel mondo oltre 2,9 milioni di persone.

In Italia la Sclerosi Multipla interessa circa 144mila persone, con circa 3.600 nuove diagnosi ogni anno. La malattia rappresenta una delle principali cause di disabilità neurologica nei giovani adulti e interessa anche bambini e adolescenti.

Il Comune di Ferrara ha scelto di partecipare all'iniziativa per esprimere vicinanza alle persone con Sclerosi Multipla e alle associazioni impegnate nel supporto ai pazienti e alle loro famiglie.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara)

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