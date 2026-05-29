LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi a Ferrara dal 3 giugno 2026, nel tratto tra via Piangipane e via Garibaldi, con chiusura al transito In corso Isonzo il via alla ripavimentazione dei controviali e dei marciapiedi

Prenderanno il via mercoledì 3 giugno 2026 i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso nei controviali di corso Isonzo, tra via Piangipane e via Garibaldi. Nello stesso tratto stradale saranno ripavimentati anche i marciapiedi.

Per consentire l'esecuzione degli interventi, i controviali saranno interdetti alla circolazione e alla sosta presumibilmente fino a sabato 6 giugno 2026.

"Continuiamo con gli interventi di asfaltatura in città - spiega il vicesindaco con delega alle Opere Pubbliche Alessandro Balboni -, mercoledì sarà il momento dei controviali di corso Isonzo e dei loro marciapiedi. Sono tratti che vengono percorsi quotidianamente da moltissimi cittadini, essendo uno dei principali assi ciclopedonali della città. Un altro piccolo tassello - conclude Balboni - degli interventi programmati dall'Amministrazione comunale per sistemare e rendere più sicuri le strade e i marciapiedi di Ferrara".