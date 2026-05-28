POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sabato 6 giugno 2026, dalle 9.30 alle 12.30, alla Sala Ex Refettorio di San Paolo. Ass. Coletti: "Grande soddisfazione contribuire alla ripartenza dell'attività di un'associazione" "Patologie neuromuscolari: approccio multidisciplinare e modelli di presa in carico", un convegno pubblico a cura di Uildm Ferrara con il sostegno del Comune

"E' motivo di grande soddisfazione contribuire alla ripartenza dell'attività di un'associazione. La sede ferrarese di UILDM, con questo evento, di alto profilo e con obiettivi altrettanto qualificanti, conferma che la sensibilizzazione è un momento di formazione e disseminazione culturale". Così l'assessore alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti, si è espressa in conferenza stampa sul convegno scientifico "Patologie neuromuscolari: approccio multidisciplinare e modelli di presa in carico", promosso dalla sezione territoriale UILDM Ferrara ODV (Unione Lotta Distrofia Muscolare) in programma il prossimo sabato 6 giugno 2026, dalle 9.30 alle 12.30, alla Sala Ex Refettorio di San Paolo. Prima iniziativa pubblica dalla sua ricostituzione, a giugno 2025, con la presidenza di Claudio Benvenuti e la vicepresidenza da Cecilia Sorpilli. "Il tema scelto, la presa in carico in rapporto alla multidisciplinarietà, chiama in causa la ricerca, l'umanizzazione delle cure, il sistema sanitario ma anche la famiglia, i caregiver. Un fronte, questo, su cui come Assessorato abbiamo aperto vari percorsi, consapevoli del fatto che i caregiver svolgono un ruolo tanto essenziale quanto faticoso, che li rende a loro volta a rischio sofferenza emotiva". Come hanno rimarcato Benvenuti e Sorpilli - che oltre che come Vice Presidente interviene come counselor e pedagogista - l'evento è patrocinato da UILDM Nazionale, Comune di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ferrara, Ausl-Ospe, Telethon. "Un aspetto che consideriamo un segnale di attenzione". Tra i temi affrontati, "l'importanza della Rete e dei Centri di Eccellenza, Ferrara è in Europa, il ruolo dell'ambulatorio neuromuscolare nel percorso diagnostico-terapeutico, l'esperienza dell'Ospedale Sant'Anna di Cona, la presa in carico riabilitativa nelle patologie neuromuscolari, i segni precoci e campanelli d'allarme delle patologie neuromuscolari in età pediatrica". Previsti gli interventi di Alessandra Ferlini (Responsabile U.O. Genetica Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara); Fernanda Fortunato (U.O. Genetica Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara); Riccardo De Gennaro (Dirigente Medico UOC neurologia / UOD Neurofisiologia Clinica, DAI Neuroscienze, Az. Ospedaliero/Universitaria di Ferrara); Elisabetta Sette (UO Neurologia Provinciale, Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara); Elena Carraro (Responsabile U.O.C. Riabilitazione Neuromotoria (UGDE - URNA), IRCSS; E. MEDEA (Polo Conigliano e Pieve di Soligo); Sara Tagliani, (Dirigente Medico, Pediatria Neurologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara); Antonella Pini (UO Malattie neuromuscolari età evolutiva Centro 3° livello Regionale, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Ospedale Bellaria Bologna); Cecilia Sorpilli (Pedagogista, Counselor e Vicepresidente Sezione UILDM Ferrara)

Le distrofie muscolari sono malattie ereditarie, causate da mutazioni in diversi geni che determinano perdita di funzione, riduzione o assenza di proteine necessari per la stabilita muscolare, con conseguente progressivo impoverimento del tessuto muscolare e deficit di forza. Tra gli strumenti di diagnosi, la biopsia muscolare. In età evolutiva la più frequente è la Distrofia Muscolare di Duchenne, ma esistono molte altre forme, classificate in base a criteri clinici e patogenetici. In Italia, ne soffrono circa 20 mila persone.

Immagini scaricabili: