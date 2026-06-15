INTERNO VERDE - Sabato 20 giugno 2026 alle 18:30 primo appuntamento sul barcone galleggiante di Ravalle Questioni spinose, i talk di Interno Verde nei giardini di Ferrara

QUESTIONI SPINOSE, I TALK DI INTERNO VERDE NEI GIARDINI DI FERRARA

Interno Verde lancia Questioni Spinose, la rassegna di talk dedicati alla natura che si svolgerà nei giardini e nei parchi di Ferrara. La manifestazione che per dieci anni ha permesso di scoprire l'anima più rigogliosa del capoluogo estense, nel 2026 sperimenta un nuovo format, creato per approfondire argomenti complessi inerenti l'ambiente e l'ecologia.

La rassegna è stata definita e organizzata insieme a un gruppo di lavoro composto da giovani under30, creato grazie al progetto Interno Verde Mag Live. «Abbiamo voluto coinvolgere le nuove generazioni nel processo ideativo, affinché possano avvicinarsi con sempre maggiore consapevolezza al tema cruciale della sostenibilità», racconta Licia Vignotto, responsabile del festival. «Tra febbraio e maggio i ragazzi e le ragazze che hanno aderito a questo percorso si sono incontrati presso la nostra sede, in via del Turco, per discutere insieme, decidere quali nodi affrontare e quali ospiti invitare. Il programma di Questioni Spinose riflette questo importante lavoro collettivo, che utilizza l'ironia per proporre in modo leggero argomenti d'attualità, difficili da interpretare o sui quali non è banale prendere posizione».

Il calendario degli appuntamenti accompagnerà l'inizio dell'estate.

Il primo - intitolato "Altrimenti ci allaghiamo" - si svolgerà sabato 20 giugno 2026 in collaborazione con Fiab, con cui si pedalerà lungo il Po fino al barcone galleggiante di Ravalle. Qui, circondati da pioppi e salici, si parlerà di golene e rinaturalizzazione dei fiumi insieme a Dario Valentini, presidente di Area, l'associazione che da anni cura il Bosco di Porporana e che nel 2021 ha dato vita al vicino Bosco dell'Usignolo.

L'iniziativa è gratuita ma su prenotazione, da effettuare al sito www.internoverde.it. Il ritrovo per chi vuole arrivare sulle due ruote sarà alle 16.45 al Bar Ristoro 381, per chi preferisce partecipare solo al talk sarà alle 18.30, direttamente in loco.

«Il progetto è nato per valorizzare in una dimensione dal vivo, in presenza, la bella esperienza della redazione digitale di Interno Verde Mag, la rivista online che abbiamo lanciato nel 2024», conclude Vignotto, «per questo ogni intervista verrà trasformata dai ragazzi e dalle ragazze in un articolo web».

Interno Verde Mag Live è sostenuto dal Comune di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna tramite i Fondi Geco 14.

(Comunicazione a cura di interno Verde Ferrara)

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