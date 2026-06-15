BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 17 giugno 2026 alle 10:00 per ragazzi/e dagli 11 a 16 anni in via G. Grosoli, 42 (Barco) Ferrara. Aperte le iscrizioni 'My own original diary': alla Bassani si impara a realizzare una moodboard per raccontare i propri gusti e desideri

Immagini, ritagli, colori, parole: tutto può essere utilizzato per creare una propria 'moodboard'. E proprio per imparare a realizzare una personale 'mappa visiva' la biblioteca comunale Bassani attende ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni per un nuovo appuntamento del ciclo "Arte Lab", mercoledì 17 giugno 2026 alle 10:00, in via G. Grosoli 42, Barco, Ferrara, dal titolo 'My Own Original Diary'.

Guidati da Maria Ziosi, costumista, i partecipanti potranno crere una mappa visiva capace di raccontare emozioni, gusti, desideri e aspetti della propria identità attraverso accostamenti creativi, texture e suggestioni visive.

Ragazze e ragazzi scopriranno come il moodboard venga utilizzato anche nel lavoro artistico e teatrale per raccogliere idee, costruire atmosfere e dare forma a un immaginario. Il laboratorio diventerà così uno spazio libero di sperimentazione, dove immagini e materiali differenti si trasformeranno in strumenti espressivi e narrativi. My Own Original Diary sarà un’esperienza creativa pensata per stimolare fantasia, consapevolezza di sé, capacità narrative e libertà espressiva in un contesto partecipativo e inclusivo.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 0532 418280 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA

ARTE LAB è uno spazio creativo dove sperimentare, immaginare e raccontarsi attraverso l'arte, dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni, pensato per offrire un'esperienza libera, inclusiva e coinvolgente, in cui esprimersi attraverso diverse forme artistiche e scoprire nuovi modi di comunicare emozioni, idee e storie. Il progetto si sviluppa in tre appuntamenti, ciascuno dedicato a una tecnica espressiva differente, con l'obiettivo di stimolare la fantasia, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e favorire la socializzazione tra pari attraverso attività creative e collaborative.I laboratori saranno guidati da professionisti del settore artistico e da collaboratori coinvolti nelle attività culturali della biblioteca. Ogni incontro proporrà esperienze manuali, narrative e artistiche pensate per valorizzare la partecipazione attiva dei ragazzi in un ambiente accogliente e accessibile.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti di Arte Lab: artelab 2026

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Bassani e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

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