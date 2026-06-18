POLITICHE DEL LAVORO - Ass. Travagli: "Investire sul lavoro giovanile significa costruire le condizioni per garantire sviluppo, innovazione e coesione sociale" Il Comune di Ferrara conferma il sostegno ai giovani e al lavoro con nuove risorse per il Bando Occupazione 2026 insieme alla Camera di Commercio Ferrara-Ravenna

Il Comune di Ferrara conferma il proprio impegno a favore delle giovani generazioni, dell'occupazione e della promozione del fare impresa, proseguendo il sostegno al Piano straordinario per l'accesso al lavoro dei giovani e la nascita di nuove imprese.

L'Assessorato alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità ha infatti formalizzato la disponibilità a proseguire il cofinanziamento del "Bando a sostegno dell'occupazione giovanile - edizione 2026", in collaborazione con la Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, attraverso l'estensione della convenzione già in essere tra i due enti.

Una collaborazione che si rafforza nel quadro della sinergia istituzionale costruita attraverso il Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo della Città di Ferrara, di cui la Camera di Commercio Ferrara-Ravenna è ente sottoscrittore insieme al Comune di Ferrara. Un'intesa che conferma la volontà condivisa di promuovere azioni concrete a sostegno dell'occupazione, della competitività territoriale e della crescita del tessuto imprenditoriale locale.

A disposizione verranno messe le risorse residue del precedente stanziamento comunale destinato al Bando Occupazione, pari a circa 12 mila euro, che consentiranno di sostenere ulteriormente il finanziamento di assunzioni sul territorio del comune di Ferrara.

L'iniziativa rappresenta uno degli strumenti più concreti a supporto dell'inserimento lavorativo dei giovani e della competitività del sistema imprenditoriale locale, in un contesto segnato dal calo demografico e dalla progressiva diminuzione delle imprese giovanili.

Il Bando Occupazione si è confermato particolarmente efficace già nella precedente edizione. Grazie al contributo del Comune di Ferrara è stato infatti possibile ampliare la platea delle imprese beneficiarie, finanziando ulteriori 10 aziende del territorio comunale oltre alle 6 già sostenute attraverso le risorse camerali.

Un risultato che ha consentito di sostenere concretamente nuove assunzioni e di rafforzare il tessuto economico locale, confermando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e della piena condivisione degli obiettivi tra Comune di Ferrara e Camera di Commercio Ferrara-Ravenna.

"Le persone, soprattutto i giovani - sottolinea l'Assessore comunale alle Politiche del Lavoro Angela Travagli - rappresentano la prima ricchezza di un territorio. Investire sul lavoro giovanile, sulle competenze e sull'impresa significa costruire le condizioni per garantire sviluppo, innovazione e coesione sociale. Come Assessorato alle Politiche del Lavoro crediamo fortemente nel valore della sinergia tra enti e istituzioni del territorio, per questo abbiamo sottoscritto con la Camera di Commercio Ferrara-Ravenna - che ringrazio - il Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo sviluppo della città di Ferrara. Tale sinergia - continua l'assessore Travagli - rappresenta un modello concreto di collaborazione finalizzato a creare opportunità occupazionali, sostenere le imprese e rendere Ferrara una città sempre più attrattiva per i giovani e per il lavoro qualificato".

L'obiettivo condiviso resta quello di favorire la permanenza dei giovani sul territorio, incentivare l'occupazione qualificata e accompagnare la crescita di un sistema economico sempre più innovativo, sostenibile e competitivo.

"Ringrazio l'Assessore Travagli e l'intera Giunta del Comune di Ferrara - afferma il vice presidente della Camera di commercio di Ferrara Paolo Govoni - per aver voluto confermare la collaborazione con la Camera di commercio: siamo pronti, ancora una volta, a giocare la nostra credibilità dando il massimo, svolgendo quel ruolo di raccordo indispensabile tra politiche pubbliche e istanze del mondo produttivo. Resta centrale per noi - aggiunge Govoni - il valore del lavoro e, con esso, dell'impresa, sostenuto anche da moltissimi giovani, spinti non tanto dalla necessità, ma ben più di frequente dal desiderio di valorizzare le proprie capacità e competenze. Non basta, però, porre al centro dell'attenzione il lavoro e i giovani, quasi a voler intercettare una 'moda' del momento: occorre che i giovani diventino i soggetti delle nostre politiche, i veri protagonisti di un nuovo modello di sviluppo. Attraverso le loro storie e la loro voce, ci hanno più volte indicato ciò di cui hanno bisogno: essere messi in condizione di esprimere il loro potenziale e di sentirsi parte di una rete".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Ferrara)

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