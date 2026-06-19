Comune di Ferrara

venerdì, 19 giugno 2026.

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Conferenze stampa Lavoro Fiere e Mercati

CONFERENZA STAMPA 2 - Martedì 23 giugno 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

Presentazione delle nuove adesioni al "Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara"

19-06-2026 / Giorno per giorno

Martedì 23 giugno 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove adesioni al "Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara".

All'incontro con i giornalisti interverranno:

-  Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;

Fabrizio Magnani, dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio  Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;

-  Nicoletta Meloncelli, presidente dell'Associazione Provinciale Consulenti del Lavoro di Ferrara;

-  Alberto Alberti, presidente territoriale ANMIL - Sede di Ferrara;

-  Biagio Missanelli, presidente del Consorzio Ferrara Prossima Imprese Sociali di Comunità;

-  Nicola Cecere, console Federazione Nazionale Maestri del Lavoro - Consolato di Ferrara;

-  Davide Bergonzini, direttore IAL Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale - Sede di Ferrara;

-  Antonio Marchini, consigliere delegato Centro Studi Opera Don Calabria ETS;

-  un rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.