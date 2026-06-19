CONFERENZA STAMPA 2 - Martedì 23 giugno 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione delle nuove adesioni al "Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara"
19-06-2026 / Giorno per giorno
Martedì 23 giugno 2026 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove adesioni al "Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara".
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;
- Fabrizio Magnani, dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara;
- Nicoletta Meloncelli, presidente dell'Associazione Provinciale Consulenti del Lavoro di Ferrara;
- Alberto Alberti, presidente territoriale ANMIL - Sede di Ferrara;
- Biagio Missanelli, presidente del Consorzio Ferrara Prossima Imprese Sociali di Comunità;
- Nicola Cecere, console Federazione Nazionale Maestri del Lavoro - Consolato di Ferrara;
- Davide Bergonzini, direttore IAL Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale - Sede di Ferrara;
- Antonio Marchini, consigliere delegato Centro Studi Opera Don Calabria ETS;
- un rappresentante del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.