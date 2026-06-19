POLITICHE SOCIOSANITARIE - Comune di Ferrara, Fondazione Don Calabria e Consorzio Ferrara Prossima firmano la convenzione operativa per promuovere inclusione lavorativa e responsabilità sociale. Ass. Coletti: "Passo importante per una comunità inclusiva" Nasce il Registro delle Imprese Solidali, per una Ferrara più forte e accogliente

Riconoscere e valorizzare le imprese che scelgono di investire nell'inclusione sociale e lavorativa delle persone più fragili, contribuendo concretamente alla crescita della comunità. E' con quest'obiettivo che oggi - venerdì 19 giugno - è stato ufficialmente presentato il nuovo Registro delle Imprese Solidali, accompagnato dalla firma del protocollo di collaborazione tra Comune di Ferrara, Fondazione Don Calabria per il Sociale e Ferrara Prossima Imprese Sociali per la Comunità.

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa per persone con disabilità, fragilità sociali, economiche, educative o provenienti da percorsi di particolare vulnerabilità, promuovendo al tempo stesso una cultura diffusa della responsabilità sociale d'impresa sul territorio ferrarese.

Il protocollo, siglato dai tre soggetti, prevede la costruzione di una collaborazione stabile finalizzata a sviluppare azioni di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni e terzo settore e valorizzando le buone pratiche già presenti sul territorio. Il documento è l'esito di un percorso partito nel 2024 da un progetto della Cooperativa "Il Germoglio", aggiudicatario di un contributo di 10mila euro erogato dal Comune attraverso un avviso pubblico promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie.

Il Registro delle Imprese Solidali - strumento sostenuto con ulteriori 15mila euro dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie - sarà aperto alle aziende con sede nel Comune di Ferrara che si distinguono per azioni concrete di inclusione, come l'assunzione di persone con disabilità o fragilità, l'attivazione di tirocini e stage, il sostegno agli enti del Terzo Settore o la collaborazione con cooperative sociali e centri socio-occupazionali.

"Con la nascita del Registro delle Imprese Solidali compiamo un passo importante nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti -. Ferrara vuole essere una città capace di riconoscere e valorizzare quelle imprese che scelgono di investire concretamente nella responsabilità sociale e nell'inclusione lavorativa, dando una concreta opportunità di valorizzare le abilità dei cittadini più fragili. Il protocollo, infatti, testimonia la volontà condivisa di fare rete, mettendo insieme competenze, esperienze e sensibilità diverse per offrire maggiori opportunità a persone con disabilità, fragilità sociali, economiche ed educative. Ogni percorso di inserimento lavorativo genera valore per la persona, per l'impresa che la accoglie e per l'intero territorio".

"Siamo convinti - afferma Antonio Marchini, direttore della Fondazione Don Calabria - che la vera sfida sia quella dell'inclusione, mettendo insieme competenze e responsabilità diverse. La collaborazione tra Comune, Consorzio e Fondazione nasce proprio con l'obiettivo di creare una rete capace di valorizzare e mettere a sistema esperienze anche già presenti sul territorio. Riteniamo che la collaborazione sia il vero motore dell'innovazione sociale".

"Ogni persona ha talenti e possibilità che meritano di essere riconosciuti - aggiunge Maria Luisa Langella, referente "Area Disabilità e Fragilità" della Fondazione Don Calabria -. Attraverso il Registro delle Imprese Solidali vogliamo mettere in rete imprese, istituzioni e terzo settore per creare opportunità concrete di inclusione e dimostrare che nessuno cresce da solo: una comunità cresce quando sceglie di non lasciare indietro nessuno".

Altro partner progettuale è il Consorzio Ferrara Prossima, presieduto da Biagio Missanelli: "Questo progetto si inserisce nel percorso avviato con la sottoscrizione di un patto con le associazioni di categoria. Mancava però un tassello fondamentale, quello legato alle persone che vivono situazioni di fragilità. Se riusciamo a spostare l'attenzione dall'assistenza al lavoro, possiamo costruire percorsi di maggiore autonomia e inclusione. Ferrara è il primo Comune che ha accettato di confrontarsi concretamente su questo tema e di intraprendere un percorso condiviso. Un'iniziativa che rappresenta anche un'opportunità per l'amministrazione, perché consente di orientare sempre più risorse verso la valorizzazione delle persone e delle loro capacità, promuovendo inclusione e partecipazione attiva".

Le imprese aderenti entreranno a far parte di una rete territoriale che punta a costruire una comunità più equa, inclusiva e responsabile. Ogni anno le realtà che si saranno particolarmente distinte riceveranno un riconoscimento simbolico realizzato dagli enti del Terzo Settore, quale segno tangibile del valore sociale generato sul territorio.

Il Comune di Ferrara, oltre a sostenere e promuovere l'iniziativa, garantirà il coordinamento istituzionale del progetto. Le aziende interessate potranno aderire al Registro delle Imprese Solidali contattando la Fondazione Don Calabria per il Sociale all'indirizzo email impresesolidali@doncalabriaeuropa.org e ricevere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di partecipazione.

L'elenco, una volta formato, sarà visibile sul sito del Comune di Ferrara.

Nella foto principale - scaricabile in fondo alla pagina - da sinistra Biagio Missanelli (presidente Consorzio Ferrara Prossima); Cristina Coletti (assessore alle Politiche Sociosanitarie); Antonio Marchini (direttore della Fondazione Don Calabria); Maria Luisa Langella (referente "Area Disabilità e Fragilità" della Fondazione Don Calabria)

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