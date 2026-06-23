SICUREZZA URBANA - Controlli interforze in diverse aree della città nel pomeriggio di lunedì 22 giugno 2026 Prevenzione e contrasto alla criminalità: a Ferrara nuova operazione congiunta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale

Le Forze di Polizia del territorio di Ferrara di nuovo in campo sinergicamente nel pomeriggio di lunedì 22 giugno 2026, con l'obiettivo di contrastare fenomeni criminali in quelle aree del capoluogo dove si sono registrate maggiori criticità legate ai reati di natura predatoria e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività delle pattuglie della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che ha messo a disposizione anche la sua unità cinofila, si è concentrata pertanto nella zona di viale IV Novembre, via San Giacomo, corso Piave, via Porta Catena e nell'area adiacente alla stazione ferroviaria.

Sono stati complessivamente identificati 41 cittadini stranieri di cui due irregolari sul territorio nei confronti dei quali si è proceduto a formalizzare la denuncia a piede libero per violazione all'art. 6 del Testo Unico Immigrazione.

Nell'ambito dei controlli di polizia stradale sono stati controllati 7 veicoli, due le sanzioni elevate.

Le attività congiunte e coordinate dalla Prefettura e dalla Questura di Ferrara proseguiranno anche nelle prossime settimane.

(Comunicazione congiunta interforze)

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