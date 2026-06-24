PROGETTI EUROPEI - Incontro inaugurale sul tratto di Mura estensi oggetto di intervento di riqualificazione e restauro con il vicesindaco Balboni, tecnici e rappresentante area disabilità Look Up! Atuss Ferrara: inaugurazione del secondo progetto relativo al Camminamento Accessibile Sovramura di via Baluardi e nuovi spazi al Baluardo dell'Amore

Ferrara, 24 giugno 2026 - Taglio del nastro, questa sera, per il nuovo camminamento accessibile sulla parte alta delle Mura sud est (via Baluardi) e i nuovi spazi al Baluardo dell'Amore, progetti che fanno parte degli interventi previsti nella strategia di rigenerazione urbana LOOK UP! Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile) elaborata dal Comune di Ferrara, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, e sostenuta da oltre 10 milioni di euro di fondi PR FESR - FSE+ 2021/27 (8,4 milioni) e fondi comunali.

L'intervento, praticamente unico nel suo genere, rende maggiormente sicuro e accessibile For All un tratto del camminamento sopraelevato delle antiche Mura difensive della città, ed è stato realizzato grazie ad un lavoro sinergico orientato ad una progettazione partecipata che ha visto in stretta collaborazione l'Amministrazione, il Comitato Ferrarese Area Disabilità e progettisti specializzati in materia di inclusione e superamento delle barriere architettoniche.

"Con la riapertura del camminamento sulle Mura di via Baluardi, completamente riqualificato e migliorato in termini di accessibilità e sicurezza, siamo alla seconda inaugurazione dei progetti della strategia Look Up! Atuss Ferrara", ha dichiarato Alessandro Balboni, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Ambiente e Progetti Europei. "Stiamo rispettando la tabella di marcia di una strategia da oltre 10 milioni di euro che vede in essere dieci diversi progetti e stiamo restituendo alla città luoghi ad alto valore sociale, pensati e realizzati per essere inclusivi e accessibili. Questo è un risultato che mi fa essere molto orgoglioso del lavoro fatto. E non parlo solo dell'impegno dei progettisti e dei tecnici del Comune di Ferrara che ovviamente ringrazio, ma anche della presenza attiva dei ferraresi tutti che hanno partecipato alla progettazione, che programmano attività sociali nei luoghi riqualificati e che hanno atteso con pazienza che i cantieri si concludessero sopportando qualche rinuncia".

Il progetto ha interessato il tratto di Mura che dal Baluardo di San Lorenzo costeggiano via Baluardi, fino al punto in cui un tempo si ergeva la Porta di San Giorgio. Questa porzione di Mura è stata valorizzata grazie alla realizzazione di un camminamento in sicurezza, armonioso dal punto di vista architettonico e sostenibile in termini ambientali che permette a chiunque, grazie alle sua uniformità e a specifici arredi di ausilio, di passeggiare su questo tratto. Grazie a questo intervento l'altezza delle Mura non è più un ostacolo, ma anzi una possibilità ulteriore per ammirare dall'alto le bellezze della città. Insieme alla passeggiata sulle Mura, è stato completato il Baluardo dell'Amore, oggi visitabile in tutta la sua ampiezza. Grazie alla prosecuzione magistrale dei lavori di riqualificazione già realizzati nel 2018 l'intero Baluardo ora è accessibile e può essere pensato come un parco archeologico a cielo aperto o come un gradevole belvedere.

"Il Comitato Ferrarese Area Disabilità accoglie con favore l'inaugurazione del percorso realizzato nell'ambito del progetto ATUSS", ha sottolineato il presidente del Comitato Area Disabilità Claudio Mari. "Abbiamo partecipato attivamente alla sua progettazione con l'obiettivo di realizzare un percorso realmente inclusivo anche se il progetto originario, presentato dall'architetta Piera Nobili e condiviso con il Comitato, ha subito nel tempo alcune modifiche, a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza, alcune delle quali sono state sciolte solo qualche giorno fa. Non è semplice cambiare l'approccio di una città alle opere strutturali e infrastrutturali, si tratta di un processo lento che trova spesso resistenze. In questo caso abbiamo fatto tutti il massimo sforzo e consideriamo questo bel risultato un punto di partenza per il futuro".

La filosofia alla base dell'intera progettazione LOOK-UP! si fonda su cinque pilastri: sostenibilità, attrattività, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica, inclusione sociale. I piani su cui si è mossa l'Amministrazione nelle scelte progettuali sono stati la valorizzazione della funzione principale di ogni luogo oggetto di intervento, l'attenzione agli aspetti ambientali con l'utilizzo di sistemi innovativi che aumentino la resilienza di quanto riqualificato, oltre ad una costante attenzione per garantire l'accessibilità for all al fine di aumentare al massimo l'inclusività e la godibilità di edifici ed aree che vogliono essere di tutti e per tutti.

"Riaprendo il camminamento sulle mura di via Baluardi oggi restituiamo alla città un luogo rafforzato nella sua identità, un luogo che era per pochi, perché impervio e pericoloso e oggi può essere frequentato da chiunque perché migliorato in termini di sicurezza e accessibilità. Scegliere di rendere accessibile un "tratto alto" delle mura è una scelta che porta in sé un forte valore simbolico: la città in cui crediamo e che vogliamo per il futuro è una città per tutti, nella logica della accessibilità For All, fatta di luoghi inclusivi e sicuri", conclude Balboni.

All'incontro inaugurale (24-6-2026) oltre al vicesindaco Alessandro Balboni e al presidente del Comitato Area Disabilità Claudio Mari, sono intervenuti anche Paolo Rebecchi (tecnico responsabile dell'Unità Organizzativa Beni Monumentali del Comune di Ferrara) e gli architetti progettisti dell'intervento di riqualificazione e restauro Piera Nobili e Ottavia Pirazzini.

PERCORSO ACCESSIBILE MURA SUD (COMPLETATO)

L'intervento ha interessato il tratto di Mura che dal Baluardo di San Lorenzo costeggiano via Baluardi, fino al punto in cui un tempo si ergeva la Porta di San Giorgio.

Questa porzione di Mura è stata valorizzata grazie alla realizzazione di un camminamento in sicurezza, armonioso dal punto di vista architettonico e sostenibile in termini ambientali che permette a chiunque, grazie alle sua uniformità e a specifici arredi di ausilio, di passeggiare su questo tratto di Mura.

Il camminamento delle Mura di via Baluardi è un'opera di particolare pregio in quanto progettata e realizzata con attenzione agli aspetti di sostenibilità e accessibilità For All. Il sentiero realizzato sulla parte sommitale con materiali drenanti e naturali appare all'occhio perfettamente integrato nell'ambiente naturale delle Mura e ne rispetta le caratteristiche monumentali.

Allo stesso tempo grazie alla regolarità della superficie e all'ampiezza sempre uguale, oltre alle infrastrutture che lo proteggono da entrambi i lati (parapetti e siepe verde), il camminamento risulta notevolmente migliorato in termini di sicurezza e gradevole per qualsiasi utente.

Grazie a questo intervento l'altezza delle Mura non è più un ostacolo, ma anzi una possibilità ulteriore per ammirare dell'alto le bellezze della città.

BALUARDO DELL'AMORE (COMPLETATO)

Insieme alla passeggiata sulle Mura l'intervento ha completato il Baluardo dell'Amore oggi visitabile in tutta la sua ampiezza. Grazie alla prosecuzione magistrale dei lavori di riqualificazione già realizzati nel 2018 l'intero Baluardo ora è accessibile e può essere pensato come un parco archeologico a cielo aperto o come un gradevole belvedere, E' aperta al pubblico infatti una parte che fino ad oggi non era visitabile. E' possibile percorrere il baluardo in tutta la sua ampiezza, passeggiare o sostare nei pressi della sommità, osservando il panorama e in particolare la prima Cattedrale di Ferrara: l'antica Basilica di San Giorgio, il cui alto campanile caratterizza lo skyline cittadino.

SPAZI VERDI OPEN WALL - PERCORSO ACCESSIBILE MURA SUD (COMPLETATO)

SCHEDA PROGETTO

Programma regionale FESR 2021-2027

ATUSS_PR FESR - Percorso Accessibile Mura Sud

Un nuovo percorso accessibile e intelligente lungo l'arco delle antiche Mura

Progetto approvato con Determinazione n. 617/2025 esecutiva dal 26/03/2025

Importo Complessivo del Finanziamento € 2.790.000,00

Importo Lavori di Contratto € 447.820,98

Inizio lavori 03 giugno 2025

Dirigente Servizio Beni Monumentali e Patrimonio arch. Natascia Frasson

Responsabile dei Lavori e RUP Ing. Paolo Rebecchi

Assistenza al RUP ing. Giada Guzzinati

Progettista dell'opera e DL arch. Piera Nobili

Progettista Impianti e Coordinatore per la sicurezza ing. Gustavo Bernagozzi

Impresa esecutrice opere di restauro AL.CO Costruzioni s.n.c.

Coop Giulio Bellini

SPAZI VERDI OPEN WALL - BALUARDO DELL'AMORE (COMPLETATO) E SAN GIORGIO (CANTIERE IN CORSO)

SCHEDA PROGETTO

Programma regionale FESR 2021-2027

ATUSS_PR FESR - Baluardo dell'Amore e San Giorgio

Un nuovo percorso accessibile e intelligente lungo l'arco delle antiche Mura

Progetto approvato con Determinazione n. 617/2025 esecutiva dal 26/03/2025

Importo Complessivo del Finanziamento € 2.790.000,00

Importo Lavori di Contratto € 815.553,89

Inizio lavori 03 giugno 2025

Durata contrattuale dei lavori 365 gg

Dirigente Servizio Beni Monumentali e Patrimonio arch. Natascia Frasson

Responsabile dei Lavori e RUP Ing. Paolo Rebecchi

Assistenza al RUP ing. Giada Guzzinati

Progettista dell'opera e DL arch. Ottavia Pirazzini

arch. Massimo Partigiani

ing. Denis Zanetti

ing. Chiara Foresti -

Coordinatore per la sicurezza arch. Massimo Partigiani

Collaudatore Statico ing. Alessio Colombi

Impresa esecutrice opere di restauro RTI

Mandataria Consorzio Stabile Energos

Mandante Antonini Costruzioni s.r.l.

Impresa esecutrice illuminazione iMartini s.r.l.

Links:

Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili: