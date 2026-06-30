BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 4 luglio 2026 alle 10:30 incontro del gruppo di lettura per ragazze/i dagli 11 ai 13 anni in via G. Grosoli, 42 (Barco) Ferrara 'Summer Book Club': alla Bassani uno spazio pensato per parlare di storie, personaggi, emozioni e libri

Alla biblioteca comunale Bassani arriva il "Summer Book Club", gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni: uno spazio pensato per parlare di storie, personaggi, emozioni e libri. Il primo incontro è in programma per sabato 4 luglio 2026 alle 10:30 (in via G. Grosoli 42, Barco, Ferrara) con giochi, domande divertenti, scelta del libro e prime chiacchiere.

L'incontro è aperto liberamente alla partecipazione di tutte le ragazze e i ragazzi interessati a scoprire libri nuovi, conoscere altri coetanei e passare una mattinata diversa dal solito.

Scarica la locandina dell'evento: summerbookclub biblioteca Bassani

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Bassani e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

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