CENTENARIO - L'assessore Coletti ha fatto visita al cittadino nella propria abitazione. Consegnata la tradizionale targa di benemerenza e la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri L'Amministrazione comunale si unisce alle celebrazioni dei 100 anni di Luciano Roncati

Ferrara in festa per i 100 anni del proprio concittadino Luciano Roncati, che ha tagliato il prestigioso traguardo circondato dal calore e dall'affetto della sua famiglia. E ricevendo un visita speciale.

A portare i saluti e l'omaggio della città, oggi 25 giugno 2026, è stato infatti l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha fatto visita al festeggiato nella sua abitazione per consegnargli la tradizionale targa di benemerenza - riservata ai cittadini che spengono 100 candeline - e la lettera di auguri firmata dal sindaco Alan Fabbri.

"Celebrare i cento anni di un nostro concittadino è sempre un momento di grande emozione e orgoglio per tutta Ferrara - ha commentato l'assessore Coletti -. Luciano rappresenta una testimonianza preziosa della storia della nostra città e un punto di riferimento per la comunità. Con il suo esempio ha attraversato un secolo di cambiamenti lasciando un segno significativo nelle persone che lo hanno conosciuto. A Luciano Roncati vanno i più sentiti auguri di tutta la nostra comunità".

Nato a Ferrara, Luciano Roncati ha legato la sua carriera professionale al vecchio ospedale Sant'Anna, dove ha prestato servizio come economo.

Parallelamente al percorso professionale, Luciano ha portato avanti il proprio percorso di studi. Iscritto inizialmente alla facoltà di Economia di Bologna - poi lasciata per motivi personali -, Luciano ha conseguito la Laurea in Economia presso l'Università di Perugia.

Soddisfazioni sono giunte anche in ambito familiare. Il matrimonio con Anna Maria Botti ha portato alla nascita della figlia Marisa. E oggi può godere dell'affetto dei due nipoti Lucrezia e Marcello e del pronipote Giacomo, di 9 mesi.

Tra le più grandi passioni del neocentenario c'è l'arte della falegnameria, che praticava dilettandosi nella creazione di piccole sculture.

Ad occuparsi di lui nella gestione della vita quotidiana, oltre ai familiari, c'è la signora Olga.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Nella foto, il momento della consegna della targa a Luciano Roncati da parte dell'assessore Coletti. Con loro i familiari

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