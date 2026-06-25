SICUREZZA - Più di 1000 spettatori nei primi 2 fine settimana. Ass. Coletti: "Rassegna che unisce buona musica e aggregazione, in un contesto fortemente riqualificato dall'Amministrazione" Ancora musica al parco Giordano Bruno con l'ultimo fine settimana di Sinfonie in Giardino

Tra jazz e la grande musica classica di Beethoven. Sono le note che accompagneranno il prossimo weekend di Sinfonie in Giardino, che da venerdì 26 a domenica 28 giugno risuoneranno per il terzo, e ultimo, fine settimana nel contesto del parco Giordano Bruno. Si profila quindi un weekend tutto da vivere con la rassegna promossa da Comune di Ferrara - Assessorato alla Sicurezza e Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di Fondazione Teatro Comunale, Conservatorio Frescobaldi e Ferrara Musica.

La manifestazione, nei primi 2 fine settimana, ha già superato la quota di 1000 spettatori.

"'Sinfonie in Giardino' dimostra di saper unire buona musica e aggregazione - dice l'assessore comunale alla Sicurezza, Cristina Coletti -. Questa rassegna si sta consolidando tra le più apprezzate nel panorama di eventi che animano il giugno ferrarese. La manifestazione era nata per promuovere l'occupazione positiva di un parco, Giordano Bruno, fortemente riqualificato dall'Amministrazione comunale con l'intento di valorizzare uno spazio magnifico, a due passi dal centro, e riconsegnarlo alle famiglie. I dati confermano che la scelta compiuta è stata giusta. È un orgoglio vedere, oggi, quest'area vissuta a tutte le ore".

Venerdì 26 giugno Francesco Bigoni aprirà il fine settimana dirigendo la talentuosa Orchestra Creativa, che porterà al parco una serata di puro jazz contemporaneo. Nella seconda serata, di sabato 27 giugno, il talento si mischierà alla tradizione, grazie alla Frescobaldi Big Band, guidata dal maestro Roberto Manuzzi. Gran finale, domenica 28 giugno, con la serata Beethoven per Tutti, promossa dall'Orchestra Città di Ferrara. Il palcoscenico sarà tutto per i giovani solisti Carlo e Giovanni Bergamasco, pronti ad interpretare la musica di uno dei compositori più famosi della storia.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21:00. L'ingresso al parco potrà avvenire da via Poledrelli e sarà libero e gratuito. Per tutte le informazioni si può far riferimento alle pagine Facebook e Instagram 'Giardini per tutti'.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara)

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