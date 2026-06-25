CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 29 giugno 2026 alle 15 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Seduta del Consiglio comunale di Ferrara

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 29 giugno 2026 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente, un'interrogazione a risposta orale e quattro interrogazioni a risposta immediata. Il programma della seduta proseguirà con l'esame di cinque delibere, quattordici mozioni e due odg.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

- Minuto di raccoglimento per la scomparsa dell'ex Sindaco Roberto Soffritti e per la vittima dell'episodio di femminicidio presso il quartiere Barco.

- Lettura e approvazione del verbale della seduta di CC del 27 maggio 2026 (Istr. CC 84/2026).

Interpellanze ed interrogazioni

- Istr. 59/26 (PG 75672) - 13/04/2026 - Cons. S. Conforti (Gruppo PD) - Interrogazione a risposta orale - indagini sul benessere organizzativo del personale del Comune di Ferrara.

Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

- Istr. 67/26 (PG 87715) - 30/04/2026 - Gruppo La Comune (Cons. A. Zonari) - QT su art.3 Regolamento Erp su sfollati Grattacielo;

- Istr. 87/26 (PG 116944) - 11/06/2026 - Gruppo La Comune (Cons. A. Zonari) - QT su ampliamento Nido "I Girasoli";

- Istr. 93/26 (PG 121525) - 18/06/2026 - Gruppo Movimento 5 Stelle (Cons. M. Marchi) - QT sulle dinamiche di accesso agli appartamenti del Grattacielo;

- Istr. 94/26 (PG 121572) - 18/06/2026 - Gruppo PD (Cons. S. Conforti) QT su interpretazione autentica delle Ordinanze Sindacali relative al Condomino "Grattacielo".

Deliberazioni

- Istr. CC 74/26 - Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000, per complessivi € 245,81 (Ass. M. Fornasini).

- Istr. CC 82/26 - Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000, per complessivi € 295,43 (Ass. M. Fornasini).

- Istr. CC 88/26 - Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara e la Soc. Terna SpA per la realizzazione dell'intervento "Elettrodotto 220 Kv Colunga-Este" (Vice Sindaco A. Balboni).

- Istr. CC 89/26 - Approvazione Protocollo d'intesa tra il Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara e la Soc. Terna SpA per la costruzione e l'esercizio dell'intervento "Riassetto di Ferrara" (Vice Sindaco A. Balboni).

- Istr. CC 91/26 - Rinnovo della Convenzione rep. 9700 del 30/6/2015 tra Provincia e Comune di Ferrara, per il trasferimento al Comune della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali espositivi e funzionali alla gestione fino al 10/01/2027 (Ass. M. Gulinelli).

Ordini del Giorno e Mozioni

Istr. 85/26 (PG 115064) - 09/06/2026 - Gruppo PD - Mozione per intitolare un luogo pubblico alla memoria di Roberto Soffritti, Sindaco della Città di Ferrara dal 1983 al 1999.

Istr. 86/26 (PG 115140) - 09/06/2026 - Gruppo PD - Mozione per intitolare un luogo pubblico alla memoria dell'ex ministro e politico ferrarese Nino Cristofori.

Istr. 97/26 (PG 123729) - 23/06/2026 - Gruppi di Minoranza (p.f. Nanni) - Mozione per ritirare l'adesione del Comune di Ferrara dalla rete nazionale delle "Città Identitarie" e dalla Fondazione omonima, promossa dall'Associazione CulturaIdentità - attivata opzione art. 101 - comma 3 - da Gruppo Civica Anselmo.

Istr. 52/26 (PG 70888) - 07/04/2026 - Gruppi Movimento 5 Stelle - La Comune di Ferrara - Civica Anselmo - PD - Mozione in merito all'appello lanciato dai VV.FF. relativo allo stato dei mezzi in dotazione in sostituzione della mozione PG 123931/26 ritirata nel corso della riunione.

Istr. 23/26 (PG 22838) - 03/02/2026 - Gruppo Civica Anselmo (Fiorentini) - Ordine del giorno per una legge regionale di "riabilitazione storica" e restituzione dell'onore ai militari fucilati ingiustamente durante la Prima guerra mondiale + emendamento maggioranza (p.f. Rendine) PG 73808/26.

Istr. 36/26 (PG 51175) - 10/03/2026 - Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione per l'istituzione di protocolli di valutazione ambientale e "Verifica di assoggettabilità" per grandi eventi in aree di pregio storico e ambientale + risoluzione Gruppo Civica Fabbri PG 52937/26+ risoluzione Cons. Conforti (Gruppo PD) PG 85620/26.

Istr. 40/26 (PG 52976) - 12/03/2026 - Gruppo Civica Fabbri (Caprini) - Mozione tutela del territorio ferrarese e criticità ambientali ed economiche in relazione all'installazione di impianti di accumulo elettrochimico (Bess).

Istr. 47/26 (PG 63685) - 26/03/2026 Gruppo PD (Segala - Proto) - Ordine del giorno per l'istituzione di uno spazio di supporto per i lavoratori della consegna a domicilio "Casa dei rider" + emendamento Cons. Caprini (Civica Fabbri) PG 74126/26.

Istr. 53/26 (PG 70990) - 07/04/2026 - Gruppo PD (p.f. Nanni) - Mozione per acquisire i cimeli storici della S.P.A.L. e realizzare un museo ad essa dedicato nei locali dello Stadio Comunale "Paolo Mazza" di Ferrara.

Istr. 60/26 (PG 78410) - 16/04/2026 - Gruppo Civica Fabbri (Rendine - Kulli) - Mozione per la riaffermazione della cultura del dialogo e della pace a fronte delle recenti tensioni internazionali e degli attacchi a Papa Leone XIV.

Istr. 71/26 (PG 94237) - 08/05/2026 - Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione per il ripristino del progetto "Controllo di Vicinato" nel Comune di Ferrara.

Istr. 76/26 (PG 98142) - 13/05/2026 - Gruppo Civica Anselmo (p.f. Anselmo) - Mozione di solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori Versalis di Ferrara e richiesta di intervento dell'Amministrazione comunale a tutela dell'occupazione, del Polo chimico e della prospettiva industriale del territorio.

Istr. 77/26 (PG 99391) -15/05/2026 - Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione per l'attivazione di un piano straordinario di recupero di alloggi Erp da destinare prioritariamente a situazioni di emergenza abitativa.

Istr. 83/26 (PG 111013) - 03/06/2026 Gruppo PD (Cusinato) - Mozione per un intervento di maggiore sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali siti in via dei Calzolai.

Istr. 96/26 (PG 123194) - 22/06/2026 - Gruppo PD (Conforti) - Mozione per attivazione piano straordinario di intervento per la sicurezza urbana, la legalità e la riqualificazione della zona Doro.

Istr. 98/26 (PG 123770) - 23/06/2026 - Gruppo PD (Nanni Chiappini) - Mozione per implementare il numero di climatizzatori nei Nidi e nelle scuola d'infanzia del Comune di Ferrara.

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