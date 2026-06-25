PUBBLICA ISTRUZIONE - Imminente l’apertura della nuova struttura realizzata con fondi PNRR e cofinanziamento comunale. Ass. Scaramagli: “Importante investimento sul futuro della nostra comunità educante” Nuovo Nido Girasoli, al via dal 7 settembre il servizio educativo per 33 bambini

È imminente l'estensione della rete di servizi per l'infanzia del Comune di Ferrara con la prossima apertura del nuovo Nido d'infanzia Girasoli, un importante ampliamento che si affianca alla scuola d'infanzia comunale di via dell'Ippogrifo a Ferrara. La struttura è stata realizzata nell'ambito degli investimenti destinati al potenziamento dell'offerta educativa 0-6 anni con fondi PNRR e un cofinanziamento comunale.

Il nuovo servizio entrerà in funzione a partire dal 7 settembre 2026, in concomitanza con l'avvio dell'anno educativo nelle altre strutture comunali del territorio: la nuova sede potrà accogliere complessivamente 33 bambini, suddivisi tra una sezione dedicata ai lattanti (già completa) e una sezione per bambini medi e grandi per i quali restano ancora alcuni posti disponibili. La gestione per il prossimo anno sarà affidata tramite gara, già indetta con Determina Dirigenziale n. 3263/2026.

Maggiori dettagli circa la struttura verranno forniti in sede inaugurale a ridosso del nuovo anno educativo, ma nel frattempo, proprio in vista dell'avvio delle attività, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha definito e calendarizzato il percorso di accoglienza e ambientamento delle famiglie, che sarà organizzato secondo modalità analoghe a quelle adottate negli altri servizi educativi comunali.

Nei prossimi giorni le famiglie assegnatarie riceveranno infatti una comunicazione ufficiale contenente tutte le informazioni utili per l'avvio del nuovo anno educativo. La riunione di presentazione si svolgerà il 2 settembre 2026 alle ore 18 presso il nuovo nido, alla presenza del personale educativo e del coordinatore pedagogico della struttura. Durante l'incontro saranno condivise con le famiglie le modalità organizzative del servizio e verranno programmati i colloqui individuali preliminari all'ambientamento dei bambini.

Nei giorni 3, 4 e 5 settembre il personale educativo incontrerà le famiglie per i colloqui individuali, momento fondamentale per conoscere i bisogni dei bambini e costruire un percorso di inserimento personalizzato. Gli ambientamenti saranno infatti organizzati in piccoli gruppi, con ingressi graduali e tempi calibrati sulle esigenze di ciascun bambino, così da favorire un approccio sereno alla nuova esperienza educativa.

«L'apertura del Nido Girasoli Ampliamento rappresenta un importante investimento sul futuro della nostra comunità - afferma l'assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Scaramagli dopo un sopralluogo nei locali della nuova struttura - e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dei servizi educativi rivolti alle famiglie ferraresi. Stiamo lavorando affinché l'avvio del servizio avvenga nelle migliori condizioni possibili, con particolare attenzione alla qualità dell'accoglienza e al benessere dei bambini. L'ambientamento è un momento delicato e prezioso, che richiede cura, ascolto e collaborazione tra educatori e famiglie».

L'avvio del nuovo plesso consentirà di ampliare ulteriormente l'offerta educativa cittadina, mettendo a disposizione delle famiglie nuovi posti nido e rafforzando la capacità del sistema educativo comunale di rispondere ai bisogni delle giovani generazioni e di sostenere concretamente la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara)

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