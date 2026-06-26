Comune di Ferrara

venerdì, 26 giugno 2026.

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Lavori Pubblici Mobilità

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi dall'1 luglio 2026 per 3-4 giorni

In via Ponte Nuovo a Contrapò lavori al sistema fognario depurativo, con chiusura al transito

26-06-2026 / Giorno per giorno

Prenderanno il via mercoledì 1 luglio 2026 in via Ponte Nuovo, a Contrapò, tra via Castalda e via Tambellina, i lavori di manutenzione straordinaria, per conto del Comune, per l'adeguamento del sistema fognario depurativo.

Per consentire l'esecuzione degli interventi, con durata prevista di 3-4 giorni, il tratto interessato sarà chiuso al transito.