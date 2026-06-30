Comune di Ferrara

martedì, 30 giugno 2026.

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione della seconda edizione di “Darsena Time – Un fiume di lavoro”

Conferenze stampa Lavoro Fiere e Mercati

CONFERENZA STAMPA - Giovedì 2 luglio 2026 alle 12:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

Presentazione della seconda edizione di “Darsena Time – Un fiume di lavoro”

30-06-2026 / Giorno per giorno

Giovedì 2 luglio 2026 alle 12:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di  “Darsena Time – Un fiume di lavoro”, ciclo di tre incontri dedicati al mondo del lavoro, in programma l'8, 11 e 15 luglio 2026 nella Darsena di Ferrara. 

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità;

- Fabrizio Magnani, dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Politiche del Lavoro e Pari Opportunità;

- Simone Checcoli, co-founder della start-up Neurally S.r.l. - Vincitrice del bando Follow Start-Up;

- Stefano Canovi, co-founder della start-up Zeno Dynamics S.r.l. - Vincitrice bando Follow Start-Up.