CONFERENZA STAMPA - Giovedì 2 luglio 2026 alle 12:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione della seconda edizione di “Darsena Time – Un fiume di lavoro”
30-06-2026 / Giorno per giorno
Giovedì 2 luglio 2026 alle 12:30 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Darsena Time – Un fiume di lavoro”, ciclo di tre incontri dedicati al mondo del lavoro, in programma l'8, 11 e 15 luglio 2026 nella Darsena di Ferrara.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità;
- Fabrizio Magnani, dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Politiche del Lavoro e Pari Opportunità;
- Simone Checcoli, co-founder della start-up Neurally S.r.l. - Vincitrice del bando Follow Start-Up;
- Stefano Canovi, co-founder della start-up Zeno Dynamics S.r.l. - Vincitrice bando Follow Start-Up.