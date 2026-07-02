LAVORO E PARI OPPORTUNITA' - L'8, 11 e 15 luglio 2026 alle 19:30 incontri con numerosi ospiti nella Darsena di Ferrara "Darsena Time - Un fiume di lavoro": al via la seconda edizione con tre serate per raccontare il futuro del lavoro

Torna Darsena Time - Un Fiume di Lavoro, il format ideato e promosso dall'assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli, che si propone di raccontare la nuova visione del mondo del lavoro, con uno sguardo innovativo e al passo coi tempi.

Dopo il positivo riscontro ottenuto nel 2025, la rassegna giunge alla sua seconda edizione, confermando una formula che ha saputo coinvolgere cittadini, imprese, professionisti, studenti e stakeholder del territorio, affermandosi come uno spazio di confronto aperto sui temi del lavoro, dell'innovazione e dello sviluppo locale. L'obiettivo resta quello che ha ispirato la nascita del progetto: portare il dibattito sul tema lavoro fuori dai luoghi tradizionali.

L'iniziativa è stata presentata giovedì 2 luglio in residenza municipale da Angela Travagli, assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità, Fabrizio Magnani, dirigente del Settore Governo del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Politiche del Lavoro e Pari Opportunità, Simone Checcoli, co-founder della start-up Neurally S.r.l. - Vincitrice del bando Follow Start-Up, Stefano Canovi, co-founder della start-up Zeno Dynamics S.r.l. - Vincitrice bando Follow Start-Up, ed Emanuela Simoni che modererà un incontro (11 luglio).

Il ciclo dei 3 incontri, in programma mercoledì 8 luglio, sabato 11 luglio e mercoledì 15 luglio 2026 alle 19:30, realizzati in collaborazione con DODICIEVENTI, si svolgeranno nella suggestiva cornice del Lungofiume della Nuova Darsena di Ferrara per raccontare il lavoro che cambia attraverso idee, testimonianze e storie particolari di innovazione, affiancando ai temi dell'innovazione e dell'imprenditoria oltre ad una riflessione sul valore dell'autonomia personale e professionale.

"Darsena Time - Un Fiume di Lavoro nasce dalla volontà di creare momenti di incontro autentici tra persone, imprese e istituzioni, per portare il dibattito sul lavoro fuori dai luoghi tradizionali e creare occasioni di confronto aperte a tutta la città - afferma l'assessore Angela Travagli. La prima edizione di Darsena Time - Un Fiume di Lavoro ci ha dimostrato quanto sia forte il bisogno di creare occasioni di incontro e confronto sul tema del lavoro in contesti aperti, informali e accessibili a tutti. Per questo abbiamo scelto di proseguire e rafforzare questo percorso, trasformando la Nuova Darsena in uno spazio dove idee, competenze, esperienze e visioni possano dialogare tra loro e generare nuove opportunità per il territorio. Quest'anno affronteremo temi particolarmente attuali e vicini alla vita delle persone".

La serata dell'8 luglio alle 19:30, sarà dedicata all'intelligenza artificiale, all'innovazione e alle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, attraverso il contributo di imprenditori, professionisti ed esperti che ogni giorno si confrontano con le trasformazioni generate dalla digitalizzazione e dall'IA. Si parlerà non solo di tecnologia, ma soprattutto di persone, organizzazioni e professioni, cercando di comprendere come questi cambiamenti stiano ridefinendo il modo di lavorare e di fare impresa.

La serata del 15 luglio alle 19:30, sarà invece dedicata alle esperienze di giovani imprenditori, start-up innovative e realtà che stanno costruendo nuovi modelli di sviluppo e di qualità della vita e del lavoro. Verranno affrontati temi come l'imprenditorialità giovanile, l'innovazione tecnologica e ambientale, il rapporto tra lavoro e benessere, l'importanza di un corretto metodo di studio per valorizzare il talento dei giovani e la capacità di trasformare idee e intuizioni in progetti concreti e sostenibili.

Accanto a questi due appuntamenti del format, il programma si arricchisce inoltre di un evento speciale sabato 11 luglio alle 19.30, realizzato con il sostegno dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, all'interno del quale trova spazio anche "Darsena Time - Un fiume di lavoro". Romina Power sarà presente in Darsena per la presentazione del libro "Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita", inserendosi nel format comunale come testimonianza di un percorso di autonomia professionale e indipendenza femminile, in coerenza con i temi delle politiche del lavoro e delle pari opportunità promosse dall'Amministrazione comunale.

L'incontro rappresenterà un'occasione di dialogo con il pubblico sui temi dell'autodeterminazione, della valorizzazione del talento e della costruzione del proprio percorso personale e professionale, confermando la volontà di portare il confronto su lavoro, crescita e opportunità anche attraverso linguaggi e testimonianze differenti. Nel corso dell'incontro oltre al momento "firmacopie" sarà possibile trovare l'incisione su vinile di una canzone in edizione limitata.

«Darsena Time - Un Fiume di Lavoro - sottolinea l'assessore Travagli - si inserisce inoltre nel più ampio percorso che il Comune di Ferrara ha avviato per rafforzare le politiche del lavoro attraverso strumenti sperimentali di analisi e collaborazione territoriale. Mi riferisco al Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara, che proprio in queste settimane ha visto l'adesione di ulteriori 7 nuovi soggetti, ampliando ulteriormente la rete di partenariato tra istituzioni, imprese, enti di formazione, associazioni di categoria e organizzazioni del territorio, nonché al progetto sperimentale "Ferrara Osserva-Lavoro", il primo Osservatorio comunale dedicato al monitoraggio delle dinamiche occupazionali, delle competenze e della qualità della vita. L'obiettivo è costruire una visione condivisa per avviare adeguate politiche attive del lavoro, per cercare di assemblare dati, competenze, esperienze e progettualità. Anche Darsena Time contribuisce a questo percorso, offrendo uno spazio aperto di confronto e partecipazione che ci permette di raccogliere idee, valorizzare buone pratiche e favorire nuove connessioni a beneficio dell'intera comunità ferrarese. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno accettato il nostro invito, DODICIEVENTI per la collaborazione e tutti i partner che condividono con noi la volontà di fare del lavoro non soltanto un tema economico, ma anche uno strumento di crescita personale e sociale, nonché di innovazione e sviluppo del nostro territorio».

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

IL PROGRAMMA

- Mercoledì 8 luglio 2026 alle19:30

"LAVORO VIVO, PERSONE, COMPETENZE E STORIE"

Modera assessore Angela Travagli

La serata sarà dedicata al tema dell'intelligenza artificiale e del nuovo modo di concepire il lavoro, affrontando il ruolo dell'IA come strumento di trasformazione, il suo impatto sociologico nei contesti produttivi e nei processi d'impresa, nonché la necessità di mantenere una dimensione autentica e umana all'interno delle organizzazioni.

L'incontro, moderato dall'Assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità Angela Travagli, intende valorizzare esperienze concrete, visioni innovative e percorsi professionali capaci di offrire spunti di riflessione sul futuro del lavoro e delle competenze.

Interverranno:

Cristiano Boscato , CEO e Fondatore di DINOVA, con un contributo dal titolo "Il lavoro come luogo di senso, la frontiera dell'IA";

, CEO e Fondatore di DINOVA, con un contributo dal titolo "Il lavoro come luogo di senso, la frontiera dell'IA"; Andrea Bettini , Narratore d'impresa, Il Sole 24 Ore - To be continued, che porterà una riflessione con un intervento dal titolo "Storie di persone e di impresa, opportunità e sfide che lasciano un segno";

, Narratore d'impresa, Il Sole 24 Ore - To be continued, che porterà una riflessione con un intervento dal titolo "Storie di persone e di impresa, opportunità e sfide che lasciano un segno"; Riccardo Tosi, Consigliere e Socio Fondatore di F.IN.D. - Ferrara Innovation & Digital APS, che approfondirà il tema di "Innovazione, digitalizzazione, il lavoro che cambia".

- Sabato 11 luglio 2026 alle 19:30

"PENSIERI PROFONDAMENTE SEMPLICI. L'ABBECEDARIO DELLA MIA VITA" - Presentazione del libro di Romina Power

Modera Emanuela Simoni - Introduce assessore Angela Travagli

Nell'ambito di un evento speciale sostenuto dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, il format "Darsena Time - Un fiume di lavoro" si inserisce attraverso un momento di confronto dedicato ai temi dell'autonomia professionale, dell'indipendenza femminile e della valorizzazione dei percorsi individuali.

Protagonista dell'incontro sarà Romina Power che presenterà il libro "Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita", accompagnando il pubblico in un racconto personale fatto di esperienze, riflessioni e tappe di un percorso umano e professionale costruito nel segno dell'autodeterminazione e della autenticità espressiva e di pensiero, un vero proprio inno alla libertà.

L'appuntamento offrirà uno spazio di dialogo aperto sul valore dell'autonomia, sull'importanza di riconoscere e valorizzare il talento e sulla capacità di trasformare il proprio percorso personale in occasione di crescita, in coerenza con i principi di pari opportunità e partecipazione promossi dall'Amministrazione comunale.

L'accesso all'area Hospitality (delimitata da un nastro), dove si terrà l'incontro, sarà riservato a coloro che avranno acquistato il libro in loco o presso il negozio "Pistelli e Bartolucci" in via Mazzini n. 69.

- Mercoledì 15 luglio 2026 alle 19.30

"LA GENERAZIONE Z CAMBIA LE REGOLE. IDEE, START-UP , STILI DI VITA: La nuova visione dei giovani per il lavoro"

Modera assessore Angela Travagli

L'appuntamento sarà dedicato all'imprenditorialità giovanile, all'innovazione e ai nuovi modelli di vita e di lavoro promossi dalle giovani generazioni. A moderare l'evento sarà l' assessore alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità Angela Travagli, attraverso testimonianze dirette e il racconto di percorsi imprenditoriali di successo; l'incontro offrirà una riflessione sulle opportunità offerte dall'innovazione, sulle competenze necessarie per affrontare il cambiamento e sul rapporto tra benessere personale, crescita professionale e sviluppo del territorio.

Interverranno:

Simone Checcoli e Martina Biscuola , Co-founder della start-up Neurally S.r.l., vincitrice del bando Follow Start-Up, con un intervento dal titolo "L'era dell'IA";

, Co-founder della start-up Neurally S.r.l., vincitrice del bando Follow Start-Up, con un intervento dal titolo "L'era dell'IA"; Stefano Canovi, Founder della start-up Zeno Dynamics S.r.l., vincitrice del bando Follow Start-Up, con un contributo dedicato a "L'innovazione ambientale creativa";

Founder della start-up Zeno Dynamics S.r.l., vincitrice del bando Follow Start-Up, con un contributo dedicato a "L'innovazione ambientale creativa"; Niccolò Ranzolin, Francesca Manza, Arianna Zucchini e Francesco Pelucchi, Co-fondatori del movimento "MuRun Club Fe", che proporranno una riflessione sul tema "Tempo libero, equilibrio tra salute fisica e mentale, stile di vita sano, relazioni e interessi personali: un nuovo modello di vita e di concepire il lavoro in una città a misura di persone";

Co-fondatori del movimento "MuRun Club Fe", che proporranno una riflessione sul tema "Tempo libero, equilibrio tra salute fisica e mentale, stile di vita sano, relazioni e interessi personali: un nuovo modello di vita e di concepire il lavoro in una città a misura di persone"; Ginevra Bizzarri, CEO e Founder di Metodo Ginetica, Study Coach, Consulente scientifica ed Event Director di TEDx Comacchio, con l'intervento "Come costruire un metodo di studio che rafforza performance e autostima nei giovani";

CEO e Founder di Metodo Ginetica, Study Coach, Consulente scientifica ed Event Director di TEDx Comacchio, con l'intervento "Come costruire un metodo di studio che rafforza performance e autostima nei giovani"; Carolina Bizzarri, Founder di Metodo Immagine Strategica e Metaestesi, Avvocato stabilito, Pioniera dell'immagine strategica in Italia, Consulente di brand per naming, marchi e immagine strategica, nonché Licenziataria TEDx Comacchio, che approfondirà il tema "Come supportare imprese, professionisti e artisti a proteggere e valorizzare le proprie intuizioni".

La serata offrirà l'occasione per confrontarsi su temi centrali per il futuro delle nuove generazioni: innovazione, formazione, benessere, imprenditorialità, valorizzazione del talento, progetti di vita e di futuro, consapevolezza del lavoro e della città come luoghi di senso, capacità di trasformare idee e passioni in opportunità concrete di crescita personale e professionale.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro e alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara)

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