SPORT - Atleti, tecnici e allenatori ricevuti in residenza municipale dall'assessore allo Sport Francesco Carità Tutta la "famiglia" Vis 2008 in Comune per ricordare un anno di grandi soddisfazioni sportive

Oggi, giovedì 2 luglio 2026, nella sala del Consiglio Comunale in piazza Municipio, l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità ha incontrato tutta la "famiglia" Vis 2008 per ricordare assieme un anno di grandi soddisfazioni sportive in casa palasport Bondi.

"È per me un grande piacere accogliere oggi a nome dell'Amministrazione comunale le squadre di Vis 2008 per celebrare una stagione che ha regalato a Ferrara emozioni, orgoglio e risultati straordinari" ha affermato l'assessore Francesco Carità.

La squadra dell'Under 19 Eccellenza ha infatti conquistato il titolo di vice campione d'Italia con un secondo posto alle Finali Nazionali U19 Eccellenza griffata Kellog's, svoltesi a Roma dal 1 al 7 giugno scorsi. Il primo posto nel girone, la vittoria contro l'Apu Udine nei quarti e il successo straordinario nel derby contro la Virtus Bologna in semifinale, hanno portato i biancoazzurri a giocarsi la finalissima contro Derthona Tortona in un PalaTiziano gremito da cui la Vis 2008 è uscita Vice Campione d'Italia.

Si è chiusa una stagione memorabile anche per i ragazzi dell'Under 17 Eccellenza. Vincitori dello storico Torneo "Bruna Malaguti" di San Lazzaro di Savena a gennaio, per la prima volta nella storia vissina, si sono poi laureati Campioni Regionali Emilia-Romagna per il secondo anno consecutivo e con un percorso da imbattuti, conclusosi con la vittoria in casa su HB Progresso il 15 febbraio scorso. Successo che è proseguito nella fase interregionale dove è arrivato il primo posto nel girone e la qualificazione diretta alle finali nazionali ad Agropoli dal 18 al 24 maggio: anche se in semifinale è sfumato il sogno Vis, resta indelebile il percorso chiuso con un ottimo quarto posto in Italia.

"Questi risultati non nascono per caso. Sono il frutto di un progetto sportivo serio e lungimirante, costruito quotidianamente da atleti, allenatori, dirigenti, famiglie e volontari che, con passione e competenza - ha sottolineato Carità - fanno della Vis 2008 un esempio virtuoso che ha portato il nome della nostra città ai vertici del basket giovanile italiano. Siamo orgogliosi di voi".

Ad evidenziare ulteriormente il grande lavoro svolto, sono arrivati anche i premi individuali a Marco Susanni (nel miglior quintetto U19), a Cristian Malano (nel miglior quintetto U17) e a Lorenzo Santi come miglior allenatore. Grande soddisfazione in casa Vis.

Under 19 Eccellenza, vice-campioni d'Italia con il 2 Posto alle Finali Nazionali di Roma: i protagonisti sono:

-Dondi Dall'Orologio Mattia

-Leprini Francesco

-Baldassarri Riccardo

-Azzolin Mattia

-Etame Kouoh Joseph Martial Christopher

-Tanchella Lorenzo

-Susanni Marco

-Cerlinca David

-Malano Cristian

-Bertoncin Jacopo (cap)

-Cappozzo Pietro

-Bracesco Federico

-Cristao Leonardo

-Cisse Ablaye

All.re Santi Lorenzo

1 Ass. Cavara Matteo

2 Ass. Filieri Davide

Prep. Bonati Rossano

Fisio. Virgili Francesco

Dir.Accompagnatore Benetti Enrico

Dir.Generale Cavara Mauro

MARCO SUSANNI NEL MIGLIOR QUINTETTO

Under 17 Eccellenza, Campioni Regionali Emilia-Romagna + 4 Posto alle Finali Nazionali di Agropoli

-Demartini Simone

-Leprini Marcello

-Guatto Lorenzo

-Goberti Giacomo

-Munari Luca

-Segato Francesco

-Ciancarelli Edoardo

-Malano Cristian

-Pasquini Paolo

-Cappozzo Pietro

-Thiam Assane

-Rosai Lorenzo

-Tiogo Kenmognie Fabrizio

-Deserti Mattia

-Cisse Ablaye

All.re Santi Lorenzo

1 Ass. Orri Alessandro

2 Ass. Filieri Davide

Prep. Bonati Rossano

Fisio. Virgili Francesco

Dir.Accompagnatore Benetti Enrico

Dir.Generale Cavara Mauro

LORENZO SANTI MIGLIOR ALLENATORE, CRISTIAN MALANO NEL MIGLIOR QUINTETTO U17 U17

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