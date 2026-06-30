PALIO - Podio per San Giorgio e Santo Spirito. Assessore Gulinelli: "Motivo di grande soddisfazione per l'intera città e per l'Amministrazione" Giochi Giovanili della Bandiera: ottimi risultati per le Contrade di Ferrara ad Asti

Sono state 7 le Contrade ferraresi presenti alla XXVII edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, che si è tenuta ad Asti lo scorso fine settimana. La compagine ferrarese ha sfidato il caldo torrido, portando in gara oltre 20 esercizi, in tutte le specialità e categorie.

Tanti i piazzamenti di rilievo, tra cui si distinguono la vittoria di Borgo San Giorgio nei Musici Under 15, che si riconferma leader di questa specialità ancora una volta, e la vittoria del Rione Santo Spirito nella Coppia Giovanissimi, con le bravissime Minzoni e Scolamacchia.

"Continuano i successi delle nostre contrade nei campionati nazionali. Vedere i nostri giovani salire sul podio a livello nazionale è motivo di grande soddisfazione per l'intera città e per l'Amministrazione. I complimenti vanno non solo ai vincitori, ma a tutti i piccoli partecipanti che si sono cimentati in questa sfida", afferma Marco Gulinelli, assessore con delega al Palio del Comune di Ferrara"

"Ferrara si conferma, ancora una volta, al vertice del movimento nazionale di musici e sbandieratori. I nostri ragazzi sono motivo di orgoglio per tutta la città", aggiunge Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio di Ferrara.

I piazzamenti per ogni categoria:

Categoria Esordienti

Nel Singolo (sabato 27 giugno), quarto posto per Milani E. del Rione San Paolo, nono per Giordani N. del Rione Santo Spirito e undicesimo per Gessi L., di Rione San Paolo. Nella Squadra (domenica 28 giugno), secondo posto per il Rione Santo Spirito.

Categoria Giovanissimi

Nel Singolo (domenica 28 giugno): quinto posto per Bacilieri M. di Borgo San Luca, ottavo per Manca F. del Rione San Paolo, undicesimo per Vergari C. della Fondazione Palio Città di Ferrara rappresentata da San Giacomo, diciottesimo per Di Stefano G. del Rione Santo Spirito, ventesimo per Battaglia L. del Rione San Paolo e ventiseiesimo per Camattari F. di Borgo San Giorgio.

Nella Coppia (domenica 28 giugno): titolo di Campioni d'Italia per Minzoni-Scolamacchia del Rione Santo Spirito, settimo posto per Pennini-Menatti del Rione San Benedetto e quindicesimo per Marzola-Camattari di Borgo San Giorgio.

Nella Squadra, nono posto per Borgo San Luca e tredicesimo per la Fondazione Palio della Città di Ferrara. Nei Musici, sesto posto per Borgo San Giorgio.

Categoria Under 15

Nel Singolo (sabato 27 giugno): settimo posto per Ferrigno M. di Borgo San Giorgio, ottavo per Santangelo M. del Rione Santo Spirito, quattordicesimo per Bosi F. di Borgo San Luca, diciassettesimo per Madeo Z. del Rione Santa Maria in Vado, diciannovesimo per Crisci M. del Rione San Paolo, ventitreesimo per Musacchi V. della Fondazione Palio della Città di Ferrara e trentaduesimo per Bovolenta G. del Rione Santo Spirito.

Nella Coppia (sabato 27 giugno): quinto posto per Crisci-Battaglia del Rione San Paolo, ottavo per Bosi-Masini di Borgo San Luca, diciassettesimo per Musacchi-Zecchi della Fondazione Palio della Città di Ferrara e trentesimo per Sabbatani-Pelloni del Rione Santa Maria in Vado.

Nella Squadra (sabato 27 giugno): quinto posto per Borgo San Luca, dodicesimo per il Rione Santo Spirito, tredicesimo per Borgo San Giorgio e quattordicesimo per il Rione San Paolo.

Nei Musici (sabato 27 giugno): titolo di Campioni d'Italia per Borgo San Giorgio, quinto posto per il Rione Santo Spirito, diciassettesimo per la Fondazione Palio della Città di Ferrara, ventisettesimo per il Rione Santa Maria in Vado e trentesimo per il Rione San Paolo.

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