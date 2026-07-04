SICUREZZA - Assessore Coletti: "L'importante partecipazione riconosce il grande lavoro che, come Amministrazione, abbiamo promosso per restituire gli spazi alle nostre famiglie" Conclusa la 3a edizione di Sinfonie in Giardino: 1500 spettatori e 3 serate da 'tutto esaurito' al parco Giordano Bruno

Nove serate e 1.500 spettatori complessivi: sono questi i numeri che certificano il successo della terza edizione di Sinfonie in Giardino, che per tre fine settimana ha animato il parco Giordano Bruno con un ricco programma di musica jazz, esibizioni delle bande del territorio e concerti di musica classica. Per la manifestazione, organizzata dall'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Fondazione Teatro Comunale, Conservatorio Frescobaldi e Ferrara Musica, si è trattato di un vero e proprio record di pubblico.

Nel corso dell'iniziativa, 3 sono state le serate con i posti a sedere esauriti, che hanno costretto gli altri spettatori ad ascoltare i concerti in piedi o seduti sul prato, sotto il maestoso albero illuminato di viola, diventato ormai il simbolo di questa rassegna. Tra le serate di maggior successo, quella coincisa con la celebrazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che ha visto protagonista Avis, proprio nell'anno in cui ricorrono i 90 anni di Avis Provinciale Ferrara.

"L'estate di eventi del quartiere Giardino è partita nella maniera migliore - dichiara l'assessore alla Sicurezza del Comune di Ferrara, Cristina Coletti -. L'apprezzamento nei confronti di Sinfonie in Giardino è un riconoscimento al lavoro che, come Amministrazione, abbiamo portato avanti con grande impegno attraverso un percorso di riqualificazione, sostenuto da ingenti investimenti comunali che hanno trovato importanti cofinanziamenti da parte della Regione Emilia-Romagna. Un sostegno che testimonia una proficua collaborazione tra istituzioni e il fatto che la Regione abbia creduto nelle potenzialità della riqualificazione di questo quartiere. Questa sinergia ci ha permesso di sottrarre spazi al degrado e di riconsegnarli alle nostre famiglie. Nei tre weekend di concerti, parco Giordano Bruno ne ha dato concreta dimostrazione, mostrando il suo volto migliore e confermandosi un luogo ad alta vocazione sociale, capace di riunire nello stesso momento tante generazioni diverse. Grazie ai cittadini che hanno partecipato e a coloro che con le loro esibizioni hanno fatto vivere a tutti noi serate molto piacevoli".

Tanto l'entusiasmo che ha caratterizzato tutto lo svolgimento della manifestazione, inaugurata a ritmo di jazz nelle serate del 12 e 13 giugno grazie alle esibizioni che hanno avuto come protagonista il Conservatorio Frescobaldi. Risate, musica e solidarietà hanno accompagnato gli appassionati nell'evento promosso da Avis con Andrea Poltronieri e i PoltroSax Brothers riuniti sul palcoscenico per onorare il gesto del dono di sangue e plasma.

Il secondo fine settimana si è aperto con due serate dedicate alle bande del territorio, con una maratona che ha visto l'alternanza della Banda Filarmonica Ludovico Ariosto della Città di Ferrara, la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona, la Filarmonica di Voghenza e la Filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino. È stata la musica di Mozart, interpretata dai solisti dell'Orchestra Città di Ferrara, a chiudere la seconda domenica della kermesse.

Grande finale, con ottima risposta del pubblico, affidato a due serate del Conservatorio Frescobaldi, prima dell'arrivederci alla prossima edizione con i solisti Carlo e Giovanni Bergamasco a raccogliere gli applausi del pubblico sulle melodie di Beethoven.

Nella foto, l'assessore Coletti durante una serata di Sinfonie in Giardino

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara)

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