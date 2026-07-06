SICUREZZA - Confronto costante tra residenti e assessore Coletti: "Risposta concreta. Impegno alto per contrastare le occupazioni, a tutela della vivibilità dei quartieri" Occupano abusivamente un immobile abbandonato nel quartiere Doro: 6 denunce dopo il blitz della Polizia Locale

Sei denunce per aver occupato abusivamente gli ambienti di una casa abbandonata. È finito così il blitz portato avanti nei giorni scorsi dalla Polizia Locale in un edificio abbandonato in pieno quartiere Doro.

L'immobile è finito sotto la lente di ingrandimento anche grazie alle segnalazioni dei residenti, che da tempo notavano movimenti sospetti, e nei mesi precedenti era già stato al centro di un episodio di sgombero.

"Questo intervento - dichiara l'assessore comunale alla Sicurezza, Cristina Coletti - è una risposta concreta alle sollecitazioni dei cittadini e conferma l'impegno dell'Amministrazione, con la Polizia Locale, nel contrasto alle occupazioni abusive, nella tutela della legalità e nel ripristino della sicurezza e del decoro dei quartieri. Nei giorni precedenti lo sgombero avevo ricevuto diverse segnalazioni di sospetta occupazione e ci siamo immediatamente attivati, attraverso la Polizia Locale, per affrontare la situazione, a testimonianza di una prontezza d'azione volta a tutelare la serenità dei residenti che vivono la zona. Questo edificio, che era già stato al centro di un fenomeno di occupazione, continuerà ad essere monitorato per verificare lo stato di risoluzione del problema. L'obiettivo è garantire una presenza costante sul territorio e dare continuità ai controlli, affinché interventi come questo non restino episodi isolati ma si inseriscano in un'attività strutturata di prevenzione".

Durante l'operazione, gli agenti di Polizia Locale hanno identificato in totale sei cittadini, tutti privi di titolo per rimanere nell'immobile. Gli occupanti, nella circostanza, sono stati fatti allontanare e denunciati a piede libero dall'Autorità giudiziaria per l'occupazione abusiva dello stabile. Nel corso delle operazioni, uno dei soggetti, un cittadino pakistano, è stato inoltre denunciato per porto di arma da taglio, poiché nascondeva un coltello nella cintura dei pantaloni. L'arma è stata immediatamente sequestrata dagli operatori.

Al termine dello sgombero, i cittadini che hanno assistito all'intervento hanno rivolto il plauso agli agenti per l'azione.

L'intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio e controllo delle aree sensibili della città, finalizzata a contrastare fenomeni di occupazione abusiva e a garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcuni momenti del blitz della Polizia Locale al Doro

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza)

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