PARI OPPORTUNITA' - Incontro nella sala del Consiglio Comunale di Ferrara con tre docenti dell'Università di Ferrara Con la Commissione Consiliare Pari Opportunità un approfondimento su "STEM e il lavoro del futuro: occupabilità, parità, equità retributiva"

Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio 2026, nella Sala del Consiglio Comunale di Ferrara, si è riunita la Commissione Consiliare Pari Opportunità per un incontro dedicato al tema "STEM e il lavoro del futuro: occupabilità, parità, equità retributiva", un'occasione di approfondimento e confronto sul ruolo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella promozione delle pari opportunità nello studio e nel mondo del lavoro.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che le competenze scientifiche e tecnologiche rappresentano oggi uno degli ambiti strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e che, nonostante i progressi compiuti, persistono significativi divari di genere nell'accesso ai percorsi formativi STEM, nelle opportunità di carriera e nei livelli retributivi.

La Commissione ha ospitato tre autorevoli docenti dell'Università degli Studi di Ferrara, che hanno offerto ai Commissari partecipanti una brillante lettura multidisciplinare del tema.

Maria Letizia Penolazzi, del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione di Unife, ha approfondito il valore della presenza femminile nella ricerca scientifica e nelle professioni STEM.

Monia Castellini (Professore Associato in Economia Aziendale, Delegata di Ateneo per le attività di Orientamento in Entrata e in Uscita di Unife) ha, invece, illustrato le prospettive occupazionali offerte dalle discipline STEM, con particolare attenzione alle competenze richieste dal mercato del lavoro, alle opportunità professionali e al tema della parità e dell'equità retributiva.

Infine, Tamara Zappaterra (Professoressa Ordinaria di Didattica e Pedagogia speciale, Prorettore alla diversità, Equità e Inclusione di Unife) ha affrontato il tema dell'accesso equo ai percorsi formativi, dell'orientamento e delle politiche educative volte a contrastare stereotipi e discriminazioni.

"L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra istituzioni e mondo accademico - dice l'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Angela Travagli - per riflettere su come favorire una più ampia partecipazione delle ragazze e delle donne ai percorsi STEM, valorizzando talenti e competenze e contribuendo alla costruzione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e capace di garantire pari opportunità di crescita professionale.

Recentemente l'Assessorato comunale alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità che mi onoro di presiedere ha fatto da capofila alla sottoscrizione di un "Protocollo per le Politiche del Lavoro e Sviluppo di Ferrara" a cui hanno aderito ormai circa 50 realtà istituzionali e non del territorio, nella consapevolezza che solo una sinergia coesa può rafforzare ulteriormente il modello di governance multilivello promosso da questo ente, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e soggetti del territorio, con l'obiettivo di costruire politiche del lavoro più efficaci, integrate e orientate allo sviluppo economico locale.

Con questa iniziativa, organizzata d'intesa con il Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità, l'Assessorato alle Pari Opportunità ha inteso promuovere una riflessione sul ruolo delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella costruzione di una società più inclusiva, equa e capace di valorizzare i talenti, senza distinzioni di genere.

E' importante, in questo contesto, ricordare che l'Italia ha recentemente recepito la Direttiva UE 2023/970 sulla parità e trasparenza retributiva tramite il Decreto legislativo n. 96/2026, entrato in vigore il 7 giugno scorso.

Le nuove norme stravolgono le pratiche di assunzione e gestione del personale introducendo un articolato sistema di trasparenza retributiva finalizzato a rafforzare l'effettività del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e per eliminare concretamente il divario di genere a favore della valorizzazione delle competenze e dei talenti.

L'iniziativa rinnova l'impegno dell'Assessorato nella promozione di una cultura dell'uguaglianza, dell'inclusione e della valorizzazione delle competenze, riconoscendo nell'istruzione, nell'orientamento e nella ricerca strumenti fondamentali per favorire l'accesso alle opportunità professionali del futuro e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di genere".

"In quanto Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità - ha dichiarato Brando Sarto - ho accolto con favore questo momento di approfondimento con l'Università degli Studi di Ferrara, che ci ha permesso di tracciare una fotografia chiara delle sfide che ci attendono. Le competenze STEM, infatti, sono e saranno sempre più la chiave d'accesso a molteplici professioni e le opportunità occupazionali non faranno che aumentare. Pertanto, non possiamo permettere che queste vengano precluse a molte ragazze e donne meritevoli a causa di vecchi retaggi culturali o di divari retributivi ingiustificati. Il nostro obiettivo è chiaro: trasformare i dati e le riflessioni pedagogiche, economiche e scientifiche emerse oggi nel corso della discussione in azioni concrete di sensibilizzazione sul territorio, promuovendo occasioni di confronto e sostenendo le iniziative di orientamento organizzate dalle Istituzioni Scolastiche e da Unife stessa, in stretta correlazione con il tessuto imprenditoriale locale. Solo così possiamo contribuire a creare luoghi di lavoro inclusivi e rispettosi, capaci di garantire libertà di affermazione ed emancipazione personale, oltre che a favorire nella nostra città occasioni di sviluppo e di crescita. Ci tengo, quindi, a ringraziare le relatrici per i loro brillanti interventi e l'Amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Angela Travagli, insieme alla quale lavoreremo per organizzare ulteriori momenti di confronto come questo".

(Comunicazione a cura dell'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Ferrara)

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