OPERE PUBBLICHE - Partito il piano di rimozione dei graffiti in centro storico. Vicesindaco Balboni: "Basta al vandalismo, vogliamo una città bella e decorosa" Al via il piano anti-graffiti del Comune di Ferrara per restituire decoro e valorizzare il patrimonio storico della città

L'Amministrazione comunale di Ferrara ha dato il via in questi giorni a un piano di interventi per la rimozione delle scritte vandaliche presenti in diversi punti del centro storico cittadino, affidando le operazioni a ditte specializzate nel trattamento e nella pulizia delle superfici. Le prime aree interessate sono state individuate anche grazie alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, il cui contributo si è rivelato prezioso per definire le priorità di intervento.

Il piano di rimozione dei graffiti comprende circa quindici punti della città. Tra questi, quello di maggiore rilievo e delicatezza è il muro della Biblioteca Ariostea, in via Paradiso, nel cuore del centro storico di Ferrara.

"Ci impegneremo molto - afferma il vicesindaco Alessandro Balboni con delega alle Opere Pubbliche - per rimuovere i danni causati da quei vandali che, con bombolette e pennarelli, realizzano scritte sui nostri monumenti. Per ottenere il risultato migliore abbiamo coordinato le nostre azioni di pulizia con Unife, poiché il Dipartimento di Studi Umanistici era nelle medesime condizioni. In questo modo i lavori si svolgeranno in contemporanea e riconsegneremo alla città una via completamente ripulita e dignitosa".

L'intervento in via Paradiso vede il coinvolgimento di operatori altamente specializzati, in grado di garantire il rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio. La Biblioteca Ariostea, ospitata nello storico Palazzo Paradiso, risalente all'epoca estense, rappresenta infatti un bene di particolare valore culturale e monumentale, che richiede interventi mirati e specifiche competenze per assicurarne la corretta conservazione.

L'attività proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori operazioni già in fase di programmazione.

(Comunicazione a cura dell'Ufficio del Vicesindaco di Ferrara)

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