FRAZIONI - Iniziativa di Arci sostenuta con un contributo di 10mila euro dal Comune. Ass. Coletti: "Evento che valorizza il territorio, creando occasione di incontro e dialogo tra modernità e tradizione" "Frazioni per Tutti" prende nuovo slancio con la terza "Sagra del Podcast": Viconovo pronta a vivere due giorni di festa

Può essere un canale moderno come un podcast uno strumento volto a riscoprire il territorio e le sue atmosfere di un tempo, fatte di dialogo dal vivo e tradizioni? La risposta che arriva da Viconovo è sì. È tutto pronto, nella frazione, per la 3a edizione della "Sagra del Podcast", manifestazione organizzata da Arci Ferrara nella sede della Pro Loco di Viconovo (via Bertolda, nell'area antistante la chiesa). Ad attendere il paese, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026, ci saranno due giornate intere dedicate al podcast attraverso talk, concerti, workshop e giri in battello. Gli spettatori saranno diretti protagonisti della kermesse e potranno sperimentare la vita comunitaria in un'atmosfera informale di una sagra paesana.

L'iniziativa è stata sostenuta dall'Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara con un contributo di 10mila euro, assegnato con l'avviso pubblico "Frazioni per Tutti".

"La Sagra del Podcast - dichiara l'assessore comunale alle Frazioni, Cristina Coletti - è un'iniziativa di grande spessore sociale, perché valorizza Viconovo e dintorni come luoghi di incontro, cultura e partecipazione. È significativo vedere quanto un linguaggio contemporaneo come quello del podcast possa dialogare con le tradizioni paesane, creando occasioni di socialità e promozione del territorio con la sua capacità di attrarre i cittadini di ogni età nella frazione. Questa due giorni, resa possibile grazie alla sinergia tra Comune, Arci e tutto il tessuto sociale di Viconovo, con la Pro Loco in testa, dimostra che innovazione e identità locale possono crescere insieme. Si tratta di un modo innovativo di promuovere la coesione sociale su tutto il territorio e come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere un'iniziativa di questo valore".

"Arriviamo alla terza edizione di questo piccolo festival - afferma Francesca Audino, presidente di Arci Ferrara -, nato con l'obiettivo di animare e valorizzare le frazioni del territorio ferrarese. L'idea è quella di richiamare l'atmosfera tipica di una sagra, con il suo forte senso di comunità, attraverso uno dei linguaggi di comunicazione e di narrazione più attuali: il podcast. È proprio questo connubio tra innovazione e tradizione a rappresentare la forza della manifestazione. Fondamentale è anche il lavoro di rete con le realtà locali: da tre anni collaboriamo con la Pro Loco di Viconovo e abbiamo costruito sinergie anche con La Nena e, in passato, con Il Fienile di Baura. Un altro obiettivo è infatti quello di fare rete con le realtà sociali".

L'apertura è in programma venerdì 10 luglio 2026 alle 18:00. Dopo il pre-show "Grande Nulla Agricolo", alle 21:00 spazio al live podcast "Romanzo di Formazione" con ospite Ugo Cornia. La serata proseguirà con l'"Oltretombola"organizzata da "C'è Vita nel Grande Nulla Agricolo?" e si concluderà con il concerto della "Cesira Sturloni & Laser! Orchestra".

Sabato 11 luglio 2026 la giornata inizierà alle 9.30 con la colazione sonora a cura di Sara Poma, seguita dal Talk Fluviale a bordo del battello Nena, dedicato al folklore e all'immaginario del Po. Protagonisti dell'incontro saranno Wu Ming 1 e Johnny Faina, con la moderazione di "Bookanieri Podcast". Dopo il pranzo, il pomeriggio alternerà momenti di relax e formazione attraverso workshop e masterclass di scrittura e narrazione con l'illustratrice Feduzzi e l'autore Andrea Cardoni.

La programmazione serale proseguirà alle 19:00 con "Spudoratamente Liscio!", dedicato alla musica con Laser!Orchestra e Federico Savini, seguito dall'incontro "SagraEsthetics", che riflette su come i meme raccontino la provincia italiana, con VabeRagaA, Crudelia Memon e la giornalista de Il Post Viola Stefanello. Il gran finale sarà affidato allo spettacolo "Città Natale", alla "Ghost Party" con DJ set e performance musicali.

Per le due giornate c'è la possibilità di ristoro all'interno della sagra.

Tutte le informazioni su www.sagradelpodcast.it.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara)

Nelle foto alcuni momenti delle edizioni precedenti della "Sagra del Podcast"

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