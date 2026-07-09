POLITICHE SOCIOSANITARIE - Sinergia con l'Amministrazione comunale per potenziare le risposte verso i padri separati. Ass. Coletti: "Intervento che rafforza la rete di welfare" Una casa più accogliente per l'associazione "Mai Da Soli" grazie al contributo del Comune di 10mila euro

Più posti di accoglienza e nuovi spazi per implementare la capacità di sostegno in favore dei padri separati. L'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara rinsalda il proprio sostegno in favore dell'Associazione Mai da Soli, realtà del terzo settore che da 13 anni si occupa di assistere gli uomini che vivono situazioni di difficoltà, psicologiche ma anche economiche, a seguito di un allontanamento familiare. Una condizione di estrema fragilità a cui l'associazione, con il sostegno del Comune di Ferrara, dà risposta innanzitutto nella casa di viale Alfonso I d'Este, dotata di 7 posti letto. Una casa che, grazie ad un contributo di 10mila euro dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara e alla collaborazione tra l'Amministrazione e il sodalizio del presidente Stefano Ferrari, sarà ampliata e troverà una nuova collocazione.

"La separazione e il divorzio possono rappresentare momenti di grande fragilità - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie, Cristina Coletti - con ricadute non solo sulla persona ma anche sull'intero nucleo familiare. Riteniamo fondamentale sostenere realtà come l'Associazione Mai da Soli Ferrara, che da anni opera con competenza e sensibilità offrendo un aiuto concreto a chi attraversa queste difficoltà. Sostenere il progetto che nei prossimi mesi porterà all'apertura della nuova casa "Mai da Soli", significa investire in un luogo che sia capace di creare relazioni, restituire autonomia e soprattutto fiducia agli ospiti. È un intervento che rafforza la rete di welfare cittadina e ringrazio per la sensibilità e capacità operativa il presidente Stefano Ferrari di Mai da Soli, attivo da tanti anni, con i suoi volontari, per rispondere ai bisogni di questa categoria di persone particolarmente vulnerabile".

L'obiettivo del contributo è rafforzare un servizio di accoglienza ormai consolidato sul territorio, ampliandone la capacità ricettiva e offrendo nuovi spazi dedicati al sostegno, alla socializzazione e alla formazione. Grazie al progetto sarà possibile aumentare(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara) i posti disponibili nella struttura di accoglienza. La nuova sede sorgerà in immobili di via Trenti, di proprietà dell'Amministrazione comunale, che saranno concessi in uso all'associazione.

La collaborazione tra il Comune e Mai Da Soli prevede la riqualificazione e l'allestimento degli immobili, l'erogazione di contributi e servizi di prima necessità - compresi l'acquisto di generi alimentari e gli interventi periodici di sanificazione - oltre all'organizzazione eventi annuali di socializzazione e di incontri formativi dedicati ai soci, ai volontari e agli ospiti della struttura.

L'obiettivo è offrire non solo un'accoglienza temporanea, ma anche strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane, favorendo il recupero dell'autonomia personale e la costruzione di nuove reti di sostegno.

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - l'assessore Cristina Coletti con il presidente di "Mai Da Soli" Stefano Ferrari

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara)

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