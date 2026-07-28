VIABILITA' - Provvedimenti in vigore a Ferrara dal 29 luglio 2026 In via Roiti modifiche alla viabilità per lavori di posa di una nuova rete del gas

Da mercoledì 29 luglio 2026, per consentire l'esecuzione di lavori di posa di una nuova condotta della rete del gas per conto della Società Heratech Srl, in via Roiti, a Ferrara, sono previste modifiche alla viabilità in due fasi.

FASE A: Dal 29 luglio 2026 è previsto il restringimento della carreggiata di via Marconi in corrispondenza dell'intersezione con via Roiti. Il cantiere occuperà la corsia di marcia con direzione da via Padova verso via Michelini. Mentre la carreggiata libera residua sarà suddivisa in due corsie riservate ai rispettivi sensi di marcia, mantenendo pertanto la circolazione veicolare in entrambi i sensi.

FASE B: E' prevista la chiusura dell'accesso a via Roiti da via Marconi in orario notturno dalle 19:00 alle 6:00, per una o due notti (le date saranno comunicate nei prossimi giorni), con deviazione temporanea della circolazione nell'area di parcheggio di via Marconi. Dalle 6:00 alle 19:00 la viabilità ordinaria di via Roiti sarà ripristinata mediante l'impiego di piastre di base fissate al manto stradale a copertura degli scavi, volte a garantire il transito in condizioni di sicurezza.