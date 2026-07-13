CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 15 luglio 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara
Presentazione del bando per la concessione di contributi per progetti nell'ambito delle Politiche Educative e Giovanili 2026-2027
13-07-2026 / Giorno per giorno
Mercoledì 15 luglio 2026 alle 10:00, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del bando per la concessione di contributi economici destinati alla realizzazione di progetti nell'ambito delle Politiche Educative e Giovanili per l'anno 2026-2027, rivolto agli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Chiara Scaramagli, assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara;
- Cinzia Graps, dirigente del Settore Istruzione del Comune di Ferrara.