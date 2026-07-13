Comune di Ferrara

lunedì, 13 luglio 2026.

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Conferenze stampa Giovani Scuola

CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 15 luglio 2026 alle 10:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara

Presentazione del bando per la concessione di contributi per progetti nell'ambito delle Politiche Educative e Giovanili 2026-2027

13-07-2026 / Giorno per giorno

Mercoledì 15 luglio 2026 alle 10:00, nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del bando per la concessione di contributi economici destinati alla realizzazione di progetti nell'ambito delle Politiche Educative e Giovanili per l'anno 2026-2027, rivolto agli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio. 

 All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Chiara Scaramagli, assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara;

- Cinzia Graps, dirigente del Settore Istruzione del Comune di Ferrara.