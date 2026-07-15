BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 18 luglio 2026 alle 11:00 inaugurazione in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Esposizione visitabile fino al 29 agosto 2026 "Finlandia": nella mostra fotografica di Tommaso Cavecchia un viaggio tra fauna e paesaggi nordici

Propone un percorso visivo dedicato alla fauna selvatica e ai paesaggi naturali della Finlandia la mostra fotografica a cura di Tommaso Cavecchia che sabato 18 luglio 2026 alle 11:00 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco - Ferrara).

L'esposizione sarà visitabile liberamente negli orari di apertura della biblioteca fino al 29 agosto 2026.

LA SCHEDA

Attraverso una selezione di immagini realizzate durante il suo ultimo viaggio nel Paese nordico, Tommaso Cavecchia racconta la bellezza, la fragilità e il carattere degli animali che popolano questi ambienti incontaminati.

Le fotografie restituiscono uno sguardo attento e rispettoso sugli ecosistemi finlandesi, tra luci suggestive, scenari naturali e incontri ravvicinati con la fauna locale. Ogni scatto documenta un momento unico, colto nel delicato equilibrio tra uomo e natura, rivelando dettagli spesso invisibili a uno sguardo distratto. La mostra diventa così un invito alla scoperta della straordinaria biodiversità delle terre del Nord Europa e una riflessione sull'importanza della sua tutela per le generazioni future.



Tommaso Cavecchia, nato a Ferrara nel 2003, è un fotografo specializzato in fotografia naturalistica. Dopo gli studi a indirizzo biologico-ambientale, ha trasformato la sua passione per la natura e la fauna selvatica in un percorso professionale, sviluppando uno stile attento ai dettagli e alla valorizzazione degli ambienti naturali. La sua attività lo ha portato a viaggiare in Italia e all'estero, realizzando reportage fotografici in diversi contesti naturalistici. Attualmente approfondisce la formazione nell'ambito della tutela ambientale e della gestione delle aree protette, affiancando all'attività fotografica un concreto impegno per la conservazione della natura.



La locandina dell'evento : Finlandia mostra biblioteca Bassani

Per info: biblioteca Bassani tel. 0532 418280 - info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

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