VIABILITA', FIERE E MERCATI - Da giovedì 16 a lunedì 20 luglio 2026 nella piazza Concetta Pusinanti "Fiera di Quartesana": cinque giorni di iniziative nel centro della frazione

La "Fiera di Quartesana" torna a celebrare la ricorrenza della Madonna del Monte Carmelo con iniziative in programma per l'edizione 2026 da giovedì 16 a lunedì 20 luglio 2026 nella piazza Concetta Pusinanti della frazione di Quartesana. Per cinque giorni saranno quindi allestiti stand gastronomici, pesca di beneficenza e un palco dedicato a spettacoli musicali.

"Le fiere - fa notare l'assessore comunale alle Fiere e ai Mercati Angela Travagli - sono il cuore pulsante della socialità, soprattutto quando animano con bancarelle, cibo e spettacolo viaggiante i luoghi delle periferie. La festa patronale è un'insostituibile occasione di aggregazione sociale e di ritorno alla semplicità".

Per consentire lo svolgimento della manifestazioni verranno istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità:

- in piazza Concetta Pusinanti, istituzione di divieto di circolazione e di fermata, eccetto i veicoli al seguito degli operatori su area pubblica;

- in via Comacchio all'intersezione con piazza Concetta Pusinanti, su ambo i lati, istituzione dell'obbligo di proseguire diritto;

- in via Ducentola all'intersezione con piazza Concetta Pusinanti, istituzione dell'obbligo di proseguire diritto.

Tali provvedimenti avranno validità dal pomeriggio di giovedì 16 luglio (ore 16:00) fino alle prime ore del mattino di martedì 21 luglio 2026 (ore 2:00).

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Vedi anche "Temporanea sospensione della circolazione per la processione della Parrocchia di Quartesana" per la serata di giovedì 16 luglio 2026 sulla pagina:

www.cronacacomune.it/notizie/60007/temporanea-sospensione-della-circolazione-per-la-processione-della-parrocchia-di-quartesana.html