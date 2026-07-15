SICUREZZA - Fermato in viale Cavour. Ass. Coletti: "Intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare le peggiori conseguenze in una situazione molto critica" Semina il panico sfrecciando a tutta velocità in centro. La Polizia Locale si mette al suo inseguimento e ferma guidatore positivo all'alcoltest

Ha creato momenti di scompiglio guidando ad alta velocità tra corso Giovecca e viale Cavour, mettendo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada. La sua corsa si è però conclusa nei pressi dell'incrocio con via Ariosto, che avrebbe tentato di imboccare contromano.

È quanto accaduto nella mattinata di oggi a Ferrara, dove la centrale operativa della Polizia Locale di via Tassoni è stata tempestata di segnalazioni da parte di cittadini allarmati per la condotta del conducente. L'uomo, risultato successivamente positivo all'alcoltest, ha fatto scattare l'intervento di numerose pattuglie, che si sono messe immediatamente sulle sue tracce fino a riuscire a bloccarlo.

Una volta fermato, il conducente è stato sottoposto all'alcoltest, che ha dato esito positivo. Le operazioni di identificazione si sono rivelate più complesse del previsto: l'uomo sarebbe stato privo di documenti e, secondo quanto emerso, avrebbe tentato di fornire false generalità. Per questo motivo si è reso necessario l'intervento di ulteriori operatori a supporto delle verifiche.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.

"Ringrazio gli agenti per la prontezza e la professionalità dimostrate - dichiara l'assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti -. Il loro intervento tempestivo ha consentito di fermare un automobilista che in quel momento era un serio pericolo per la circolazione, evitando che una situazione già molto critica potesse avere conseguenze ancora più gravi. Un'azione efficace che conferma l'importanza del presidio del territorio e del lavoro quotidiano svolto dalle nostre pattuglie a tutela dei cittadini".

(Comunicazione a cura dell'Assessorato comunale alla Sicurezza)

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