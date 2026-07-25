SICUREZZA - Al casello autostradale di Ferrara Sud in distribuzione il materiale informativo agli automobilisti in partenza per le ferie. Ass. Coletti: "Attenzione e responsabilità garantiscono la sicurezza di tutti" "Vacanze coi fiocchi", da Ferrara un grande appello alla prudenza

Con l'avvio dei grandi spostamenti estivi si alza ulteriormente l'attenzione al tema della sicurezza sulle strade. In questo contesto, in occasione del primo fine settimana di grandi partenze, questa mattina il casello autostradale di Ferrara Sud ha ospitato "Vacanze coi fiocchi", la storica campagna nazionale di sensibilizzazione promossa dal Centro Antartide, giunta alla sua 27ª edizione e dedicata alla promozione della sicurezza stradale durante l'esodo estivo.

Anche quest'anno il Comune di Ferrara ha aderito alla campagna su proposta dell'assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti, stamattina presente al casello autostradale di Ferrara Sud insieme ad una pattuglia della Polizia Locale per distribuire i materiali informativi dell'iniziativa, con su impressi preziosi consigli, sempre da tenere a mente, per viaggiare in sicurezza.

"Quando si parte per le vacanze - ha dichiarato l'assessore Cristina Coletti - si tende a pensare soprattutto alla meta e questo può portare a sottovalutare l'importanza dell'attenzione alla guida durante il viaggio. Agosto è tradizionalmente il mese in cui le nostre strade registrano i flussi di traffico più intensi e, proprio per questo, è fondamentale affrontare ogni spostamento con responsabilità e rispetto delle regole. Non va mai dimenticato che ogni comportamento responsabile la differenza, per sé e per gli altri. Ogni momento di informazione è una preziosa occasione per promuovere diffusamente la cultura della sicurezza stradale a tutela di tutti".

L'edizione 2026 è accompagnata dal claim "Guida leggero, viaggia sicuro", un invito a rallentare e ad adottare uno stile di guida più consapevole. Il messaggio della campagna mette infatti insieme due aspetti strettamente collegati: la riduzione della velocità, che continua a rappresentare una delle principali cause degli incidenti stradali, e la guida ecologica, capace di migliorare la sicurezza, ridurre i consumi e rendere il viaggio più confortevole. Nei mesi estivi, infatti, si concentra ancora il maggior numero di incidenti e vittime sulle strade italiane.

La campagna "Vacanze coi fiocchi" prosegue anche online attraverso i propri canali social, dove vengono condivisi contenuti dedicati alla prevenzione, alla guida responsabile e ai messaggi dei testimonial, accompagnati dagli hashtag ufficiali #VacanzeCoiFiocchi e #VCF26".

L'iniziativa è promossa con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI - Unione delle Province Italiane, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani; ANCI Emilia-Romagna.

[Nelle foto: l'assessore Coletti questa mattina al casello di Ferrara Sud con gli agenti della Polizia Locale]

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