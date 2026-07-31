COMMMEMORAZIONE - L'assessore comunale Stefano Vita Finzi Zalman e il gonfalone della città alla cerimonia in programma domenica 2 agosto 2026 a Bologna
Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980: il Comune di Ferrara presente alla commemorazione per il 46° anniversario
31-07-2026 / Giorno per giorno
Anche quest'anno, in occasione del 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, l'Amministrazione comunale di Ferrara sarà presente alla commemorazione ufficiale, nel capoluogo felsineo, in ricordo delle 85 vittime e dei 200 feriti.
Sarà l'assessore comunale Stefano Vita Finzi Zalman a prendere parte alla cerimonia ufficiale, in programma nella mattinata di domenica 2 agosto 2026, con il gonfalone della città.
La partecipazione di una rappresentanza del Comune di Ferrara all'appuntamento commemorativo di Bologna offrirà ancora una volta l'occasione per ricordare, assieme alle tante vittime dell'attentato, anche due concittadini ferraresi: Vincenzo Petteni e Mirco Castellaro.
In allegato il manifesto che l'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 ha realizzato per il 46° anniversario dell'attentato
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