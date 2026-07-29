POLITICHE SOCIOSANITARIE - Venerdì 31 luglio 2026 alle 20:30 in viale Alfonso I d'Este 1 (Ferrara) "Music 4 Stroke": appuntamento con il duo FixIS per una serata di canzoni, solidarietà e prevenzione

Venerdì 31 luglio l'ultimo appuntamento della rassegna Music 4 Stroke 2026 sarà affidato alla musica e all'energia dei 'FixIS', duo acustico folk, nato quattro anni fa dall'incontro artistico tra Elena Ferrante ed Emil Salvan.

Con il patrocinio del Comune di Ferrara - Assessorato alla Politiche Sociosanitarie, il chiosco Paradiso Verde in viale Alfonso I d'Este 1 (Ferrara), ospiterà una serata all'insegna della musica, della convivialità e della solidarietà, con un obiettivo importante: sostenere A.L.I.Ce Ferrara ODV, l'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale.

Una serata pensata da A.L.I.Ce Ferrara odv come un viaggio musicale attraverso oltre sessant'anni di grandi successi internazionali. La formula dei FixIS è essenziale, ma proprio per questo capace di arrivare direttamente al pubblico: una voce, una chitarra e una grande complicità musicale.

Elena Ferrante ed Emil Salvan reinterpretano e riarrangiano brani conosciuti e amati da generazioni diverse, costruendo uno spettacolo capace di alternare momenti più intimi e delicati ad altri decisamente più energici, coinvolgenti e tutti da ballare.

Il repertorio attraversa epoche e generi differenti: dai Mamas & Papas ai Doors, da Sting agli Oasis, da Amy Winehouse a Norah Jones, passando per Bryan Adams, Coldplay, Ed Sheeran, Dua Lipa e molti altri protagonisti della musica internazionale.

È proprio questa capacità di attraversare epoche e stili diversi a rendere la proposta dei FixIS particolarmente adatta a un pubblico trasversale. La loro scaletta mette infatti insieme grandi classici e icone pop contemporanee, creando un filo musicale capace di unire generazioni apparentemente lontane.

La serata del 31 luglio sarà dunque un vero e proprio viaggio senza tempo nella musica, nel quale il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle atmosfere più soft per poi ritrovarsi a cantare e ballare sulle note dei grandi successi.

A.L.I.Ce Ferrara odv con Music 4 Stroke, una rassegna con la musica come strumento di sensibilizzazione, incontro, partecipazione e condivisione, vuole dimostrare ancora una volta come una serata musicale possa diventare anche un'occasione per stare insieme e sostenere un importante messaggio di solidarietà.

L'appuntamento con i FixIS è quindi per venerdì 31 luglio 2026: una serata da non perdere per chi ama la grande musica e vuole chiudere Music 4 Stroke con energia, emozioni e tanta voglia di cantare.

Voce, chitarra e grandi canzoni: i FixIS sono pronti a trasformare l'ultimo appuntamento di Music 4 Stroke in una festa della musica per tutte le età.

Come di consueto, l'evento sarà aperto a tutti. Tra un brano e l'altro, la serata offrirà importanti momenti di informazione e approfondimento sulla lotta all'ictus cerebrale. Attraverso il linguaggio universale della musica e della cultura, A.L.I.Ce Ferrara ODV intende diffondere messaggi cruciali sulla prevenzione e sul riconoscimento tempestivo dei sintomi.

"Music 4 Stroke 2026 - dicono gli organizzatori - si conferma come un'occasione speciale per unire divertimento e impegno sociale, rafforzando il legame tra i cittadini e l'associazione in un'ottica di solidarietà e prevenzione condivisa".

www.aliceferrara.org A.L.I.Ce Ferrara odv Associazione per la lotta all'Ictus Celebrale

Per informazioni e prenotazioni: 0532478855

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Nella foto, la presentazione della rassegna Music 4 Stroke lo scorso 1 luglio nella residenza municipale di Ferrara, con l'assessore Cristina Coletti (al centro) insieme al presidente di A.L.I.Ce Claudio Mari. Con loro, da sinistra: Sabrina De Mori (Barrio De Alma); Alice Morganti (chiosco Paradiso Verde); Luca Soverini e Luca Testoni (rappresentanti del gruppo 1/Eighteen).

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