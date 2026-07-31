VIABILITA' - Il 3 e 4 agosto 2026 transito garantito, dal 5 agosto possibili modifiche alla circolazione Al via la ripavimentazione di un tratto di via Borgo dei Leoni a Ferrara, a cura di Hera

Avranno inizio lunedì 3 agosto 2026 i lavori, programmati e gestiti da Hera Spa, per il rifacimento della pavimentazione stradale di via Borgo dei Leoni, a Ferrara, nel tratto compreso tra il numero civico 61 e corso Porta Mare (v. planimetria allegata). I lavori sono tesi al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, mediante la rimozione della vecchia pavimentazione e la successiva nuova asfaltatura.

Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto, il cantiere opererà in modo tale da garantire il transito dei veicoli lungo la via.

Nelle giornate successive, per consentire l'avanzamento in sicurezza delle lavorazioni, sarà possibile l'istituzione della chiusura al transito della porzione di strada interessata, con modalità ancora in via di definizione e che saranno comunicate nei prossimi giorni.

L'impresa esecutrice incaricata da Hera Spa è la ditta Trio Strade srl.

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