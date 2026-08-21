VIABILITA' - Provvedimenti in vigore a Ferrara nel pomeriggio di venerdì 21 agosto 2026 dalle 17:30
Temporanea sospensione della circolazione per il corteo della "Curva Ovest" in occasione della presentazione della nuova squadra "Ferrara Calcio Ars et Labor"
21-08-2026 / Giorno per giorno
Per consentire il passaggio del corteo organizzato dalla tifoseria spallina “Curva Ovest” in occasione della presentazione nella Darsena di Ferrara della nuova squadra Ferrara Calcio Ars et Labor, nel pomeriggio di venerdì 21 agosto 2026, tra le 17:30 e le 18:30, è prevista la momentanea sospensione della circolazione a tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.
Il corteo prenderà il via da piazza XXIV Maggio e proseguirà in via Podgora, e corso Isonzo, con arrivo in via Darsena, dove si terrà la presentazione della nuova squadra.