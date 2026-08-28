CENTENARIA - L'assessore Cristina Coletti a Bova di Marrara (Ferrara) in visita alla neocentenaria, che ha ricevuto la targa celebrativa e la lettera del sindaco Alan Fabbri L'Amministrazione comunale di Ferrara festeggia i 100 anni della cittadina Giuliana Grandi

Un traguardo speciale e di grande rilievo, festeggiato al fianco della comunità. Giuliana Grandi ha raggiunto l'età di 100 anni e ha ricevuto nella propria abitazione di Bova di Marrara (Ferrara) la visita dell'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti, che ha portato gli auguri dell'Amministrazione e di tutta la città. Per l'occasione, sono stati consegnati anche i tradizionali omaggi dedicati ai centenari: la targa di benemerenza e la lettera firmata dal sindaco Alan Fabbri.

"Questa giornata si traduce in un vero e proprio momento capace di racchiudere una storia lunga e preziosa, fatta di ricordi, esperienze e legami - dice l'assessore comunale Cristina Coletti -. E' sempre un piacere poter condividere personalmente una giornata così significativa e portare gli auguri della nostra comunità a chi ne è protagonista. A Giuliana Grandi e ai suoi familiari rivolgiamo il nostro più caloroso abbraccio".

Nata a Bologna il 28 agosto 1926, Giuliana si trasferì a Bova di Marrara all'età di 15 anni a seguito della guerra, sposandosi nel 1946 con Agostino Cesari detto Oreste. Dalla loro unione nacque il figlio Dante. La signora Grandi, una volta raggiunta la maggiore età, lavorò per tre anni come impiegata all'Enpas per poi cambiare professione e dedicarsi al ruolo di maestra - per trent'anni - in quel di Ospital Monacale. Al raggiungimento della pensione, nel 1986, ha assistito la madre. Giuliana ha due nipoti e sei pronipoti.

Ad occuparsi di lei, il figlio Dante Cesari e la nuora Drusilla Sacchi.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Nella foto, l'assessore Cristina Coletti al momento della consegna degli omaggi alla neocentenaria Giuliana Grandi. Con loro, il figlio Dante Cesari e la nuora Drusilla Sacchi

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