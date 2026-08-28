LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi dal 31 agosto al 4 settembre 2026, tra via Politkovskaja e via Virgili
In un tratto di via Copparo lavori di asfaltatura con chiusura al transito
28-08-2026 / Giorno per giorno
Prenderanno il via lunedì 31 agosto 2026 i lavori di asfaltatura, a cura del Comune di Ferrara, nel tratto di via Copparo tra via Politkovskaja e via Virgili.
Per consentirne l'esecuzione il tratto interessato sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati) per tutta la durata dell'intervento con conclusione prevista per venerdì 4 settembre 2026, salvo imprevisti.
Saranno possibili deviazioni delle linee del trasporto pubblico.