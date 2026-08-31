COMMERCIO - Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 in piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ingresso gratuito 'Vegan Festival Ferrara' decima edizione: due giorni dedicati alla cultura vegan tra cibo, divulgazione, spettacoli e solidarietà

Due giorni dedicati alla cultura vegan, tra food, divulgazione, incontri, spettacoli e solidarietà. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 torna in piazza Trento e Trieste il Vegan Festival Ferrara, che quest'anno celebra il traguardo della decima edizione con ospiti da tutta Italia e un ricco programma che guarda ad alimentazione, ricerca, diritti degli animali e sostenibilità.

L'iniziativa, organizzata da FEshion Eventi, in collaborazione con Confesercenti e Animal Defenders, con il patrocinio del Comune di Ferrara, è stata presentata oggi, 31 agosto 2026, in conferenza stampa dall'assessore comunale al Commercio Francesco Carità, dagli organizzatori e titolari dell'agenzia Feshion Eventi Ferrara Alessandra Scotti e Mirko Marangella, e da Federico Bandiera, referente di Animal Defenders.

"Siamo felici - ha dichiarato l'assessore Francesco Carità - di ospitare il prossimo fine settimana nella prestigiosa cornice di piazza Trento Trieste il Vegan Festival Ferrara, che è ormai diventato un appuntamento fisso per la nostra città, giunto quest'anno alla decima edizione. Saranno due giornate dedicate interamente al mondo Vegan, per chi già lo conosce e per chi è curioso di scoprirne le diverse sfaccettature".

"Arrivare alla decima edizione - affermano gli organizzatori - rappresenta per noi un traguardo importante, ma soprattutto una responsabilità: quella di continuare a far crescere un evento che negli anni è riuscito a parlare sia al pubblico vegan sia a migliaia di persone che magari incontrano questo mondo per la prima volta proprio passeggiando per il centro di Ferrara. Crediamo che uno dei valori più belli del Festival sia proprio questo: creare un luogo aperto, capace di incuriosire e informare senza barriere, dando contemporaneamente voce a chi ogni giorno lavora per gli animali. Per questo abbiamo voluto che la decima edizione rafforzasse ancora di più la divulgazione e introducesse diverse iniziative benefiche, affinché questi due giorni potessero lasciare anche un contributo concreto".

Il Festival sarà aperto sabato 5 settembre dalle 10:00 alle 24:00 e domenica 6 settembre 2026 dalle 10:00 alle 22:00. L'area espositiva chiuderà alle 20.30, mentre l'area food proseguirà fino alla conclusione delle rispettive giornate.

Ingresso gratuito.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nato con l'obiettivo di far conoscere la cultura vegan e antispecista, il Vegan Festival Ferrara è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento capace di coinvolgere aziende, associazioni, professionisti, attivisti e divulgatori provenienti da tutta Italia, mantenendo una caratteristica che ne ha accompagnato l'evoluzione fin dall'inizio: essere un evento aperto non soltanto a chi ha già scelto uno stile di vita vegan, ma anche a chi desidera avvicinarsi a questo mondo, conoscerlo e interrogarsi su alimentazione, sostenibilità, etica e rapporto con gli animali.

Per l'intero weekend il cuore del centro storico di Ferrara ospiterà una grande Vegan Food Area 100% vegetale, un'area espositiva con aziende e realtà etiche, associazioni animaliste e antispeciste, incontri, presentazioni di libri, attività per bambini e appuntamenti benefici.

L'ingresso al Festival e la partecipazione alle conferenze saranno gratuiti.

LA V-LABEL ARENA E IL PROGRAMMA CULTURALE

Cuore della divulgazione sarà quest'anno la V-Label Arena, l'area conferenze realizzata con il supporto di V-Label, Main Sponsor della decima edizione e marchio internazionale per la certificazione di prodotti e servizi vegan e vegetariani.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco nelle due giornate.

Sabato 5 settembre il programma prenderà il via alle 15:00 con Isabella Vendrame e l'incontro "Vegshopper, guida a una spesa vegetale sana e consapevole". Dalle 16:00 alle 18:00 Luciana Baroni, Giada Guidi e Mario Berveglieri affronteranno il tema dell'alimentazione veg, dall'età pediatrica alla ristorazione collettiva.

Alle 18:00 sarà protagonista il Prof. Gianni Tamino con "Critica al modello animale nella ricerca scientifica" e la presentazione di "Trappola per topi. Come la sperimentazione animale ha messo in gabbia la ricerca biomedica - e come liberarsi dall'impasse" di Pandora Pound.

Alle 19:00 la divulgazione incontrerà invece la comicità con "Lasciate ogni pietanza, voi ch'entrate!", spettacolo scritto e interpretato da Michele Riefoli, biologo nutrizionista e aspirante comico, e Osvaldo Fresia, comico e aspirante biologo nutrizionista.

Dalle 20:30 spazio alla musica con il Millenialz Party DJ Set.

Domenica 6 settembre gli incontri riprenderanno alle 11.00 con l'Avv. Alessandro Ricciuti e "Animal Law Italia: come la legge può cambiare il futuro degli animali", insieme alla presentazione della campagna REFOOD - Mense più Green.

Alle 12:00 la Dott.ssa Maria Concetta Digiacomo, presidente di OSA - Oltre la Sperimentazione Animale ETS, presenterà la mission e il Manifesto dell'associazione, insieme al libro "La zona grigia: illuminare l'invisibile, riscrivere la responsabilità" di Federica Nin.

Nel pomeriggio si parlerà di alimentazione vegetale con Michele Riefoli alle 14:00; alle 15:00 sarà invece protagonista V-Label con l'incontro "Qualità e trasparenza nell'ambito della certificazione".

Seguiranno alle 16:00 Federico Bandiera, con una testimonianza su dieci anni di stile di vita vegano tra sport ed etica; alle 17:00 il Dott. Domenico Battaglia con un approfondimento su alimentazione vegana, benessere e salute; alle 18.00 chiuderà il programma Davide Celli con "Che fine hanno fatto i nostri gatti. Inchiesta sui gatti scomparsi".

UNA DECIMA EDIZIONE NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

Una delle novità che caratterizzeranno maggiormente l'edizione 2026 sarà il rafforzamento della componente benefica del Festival.

Durante il weekend diversi appuntamenti permetteranno infatti al pubblico di sostenere associazioni, rifugi e progetti impegnati nella tutela degli animali e nella ricerca senza sperimentazione animale.

Sabato 5 settembre, dalle 17:00 alle 19:30, presso lo stand Foodie Lovies sarà proposto uno speciale Aperitivo Vegan Benefico, il cui ricavato sosterrà le attività di Ricercare, realtà legata al Dott. Massimo Tettamanti e impegnata nella ricerca scientifica senza utilizzo di animali.

Sempre sabato, alle 18:00 in Piazza Trento e Trieste, Fit Up proporrà una lezione gratuita di Yoga Integrale, aperta a tutti, accompagnata da una raccolta fondi a favore di Animal Voices United. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi con il proprio tappetino.

Il programma solidale coinvolgerà inoltre Trishula Yoga Studio con due esperienze dedicate al movimento consapevole, alla respirazione e alla meditazione: "Abitare con presenza" e "Abitare il mattino", a sostegno rispettivamente di Capra Libera Tutti e Animal Defenders.

L'obiettivo è trasformare il Festival non soltanto in un luogo nel quale parlare di tutela animale, ma anche in un'occasione per generare un sostegno concreto alle realtà che ogni giorno operano sul campo.

VEGAN FOOD, EXPO E ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI

Grande protagonista sarà naturalmente il cibo.

Per tutto il weekend la Vegan Food Area permetterà di assaggiare proposte completamente vegetali, dallo street food ai dolci, passando per aperitivi e cucina vegan contemporanea, offrendo anche a chi non segue abitualmente un'alimentazione vegetale l'occasione di scoprirne varietà e sapori.

Accanto all'area food sarà presente l'Area Expo, dedicata a prodotti vegan, realtà etiche, artigianato sostenibile, cosmesi naturale, associazioni e progetti legati a nuovi modelli di consumo.

Spazio anche alle famiglie con la Vegan Kids Area, curata da Il Bosco delle Meraviglie. Cinque diverse tipologie di laboratorio accompagneranno i bambini alla scoperta della natura, degli animali e della biodiversità attraverso il gioco e la creatività: Il mio piccolo orto, Gli amici della fattoria, I colori della natura, Piccoli Vegan Chef e L'Hotel degli insetti.

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