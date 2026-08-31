FRAZIONI - Assessore Coletti: "Proposta che valorizza il territorio attraverso la partecipazione al bando comunale 2026"
"Cinema in Erba", terzo appuntamento con la rassegna al MAF di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara)
31-08-2026 / Giorno per giorno
Portare il cinema fuori dalle sale, trasformando uno spazio simbolo della tradizione rurale ferrarese in un luogo di incontro e riflessione. È sostanzialmente questo lo spirito di "Cinema in Erba", l'iniziativa promossa da Ferrara Film Corto APS che - dopo i primi 2 appuntamenti di successo a luglio - avrà uno terzo incontro pubblico, giovedì 3 settembre 2026 alle ore 20:30 al Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263, Ferrara).
La rassegna, realizzata in collaborazione con il MAF, patrocinata e sostenuta dal Comune di Ferrara con quasi 6mila euro nell'ambito del bando "Frazioni per tutti" 2026, propone tre serate di cinema all'aperto dedicate ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, con una selezione di cortometraggi provenienti dal Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica", giunto alla sua nona edizione.
"Cinema in Erba" è un'iniziativa che si inserisce nel percorso del bando "Frazioni per tutti" - dichiara l'assessore comunale alle Frazioni, Cristina Coletti -, nato con l'obiettivo di sostenere occasioni di socialità, cultura e partecipazione in tutte le nostre frazioni. Portare il cinema nelle località del forese significa valorizzare luoghi e realtà identitari del nostro territorio, come il MAF di San Bartolomeo in Bosco, e offrire ai cittadini nuove opportunità per vivere questi spazi come luoghi dinamici, aperti e capaci di accogliere iniziative di spessore".
Dopo il successo del 2 e 30 luglio scorsi, giovedì 3 settembre 2026 avrà luogo la terza e ultima serata di proiezione di cortometraggi provenienti da un'accurata selezione del Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica", intercalate da confronti e incontri con la realtà locali a tema acqua, alberi e musica, al fine di facilitare l'accesso a contenuti cinematografici di alta qualità e respiro internazionale anche a livello locale. Una rassegna estiva che porta il cinema d'autore nelle frazioni, presso il parco del Mondo Agricolo Ferrarese (MAF), in Via Imperiale, 263, a San Bartolomeo In Bosco. Un progetto realizzato da Ferrara Film Corto APS in collaborazione e partnership con il MAF Mondo Agricolo Ferrarese, grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Ferrara, nell'ambito del progetto "Frazioni per tutti" 2026.
Programma Giovedì 3 settembre 2026, ore 20:30 - tema musica
The One Note Man (Regno Unito, 22") di George Siougas
Un musicista vive una vita premurosa. Ogni giorno è esattamente come il successivo, proprio come piace a lui. Un giorno, però, sfortuna e destino si scontrano, interrompendo la routine e sconvolgendo il suo mondo per sempre.
Feu (Italia, 12'34 ') di Andrea Bagnasco
La danza e la musica ci permettono di percepire gli effetti dei devastanti incendi che si sono verificati nella Regione Piemonte durante la stagione autunnale. Questo cortometraggio mira a rappresentare il passaggio dalla primavera al tragico momento degli incendi, dal punto di vista della Natura, portando il pubblico a comprendere la minaccia del cambiamento climatico.
Touching Territory: To Play The Land (Brasile, 18') di Fernando Parre
Esplorare le intime connessioni tra paesaggi e corpi, rivelando ciò che vediamo e ciò che sentiamo: il paesaggio e il paesaggio sonoro come esperienza sensoriale. Girato nelle Cuestas di Botucatu - BR, il corto sperimenta il tatto come linguaggio musicale: toccare ciò che ci circonda, suonare strumenti, toccare il tempo, lo spazio e ciò che sta in mezzo. Musica, immagini e performance creano percorsi attraverso territori sensibili, invitandoci a percepire in modo diverso ciò che è sempre stato lì.
Matti Like (Italia, 5') di Francesco e i Passabanda, regia di Fred Cavallini
Cosa succederebbe se la creatura di Frankenstein rinascesse oggi? Non cercherebbe vendetta, ma l'approvazione digitale. Il videoclip reimmagina la storia in chiave social: il "mostro" è un aspirante influencer destinato alla fama virale, in una critica grottesca all'ossessione per i like.
Le proiezioni saranno intercalate da interventi di Gian Paolo Borghi (etnomusicologo e direttore scientifico del MAF) e del coro di musica popolare "I Milurdin ad Franculin".
In caso di maltempo, l'evento sarà tenuto nella sala del MAF; in tale eventualità contattare per informazioni Caterina Scaramagli 339.6585631. Ingresso libero, gradita la prenotazione al numero indicato.
(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara)
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