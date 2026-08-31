FRAZIONI - Assessore Coletti: "Proposta che valorizza il territorio attraverso la partecipazione al bando comunale 2026" "Cinema in Erba", terzo appuntamento con la rassegna al MAF di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara)

Portare il cinema fuori dalle sale, trasformando uno spazio simbolo della tradizione rurale ferrarese in un luogo di incontro e riflessione. È sostanzialmente questo lo spirito di "Cinema in Erba", l'iniziativa promossa da Ferrara Film Corto APS che - dopo i primi 2 appuntamenti di successo a luglio - avrà uno terzo incontro pubblico, giovedì 3 settembre 2026 alle ore 20:30 al Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco (via Imperiale 263, Ferrara).

La rassegna, realizzata in collaborazione con il MAF, patrocinata e sostenuta dal Comune di Ferrara con quasi 6mila euro nell'ambito del bando "Frazioni per tutti" 2026, propone tre serate di cinema all'aperto dedicate ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, con una selezione di cortometraggi provenienti dal Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica", giunto alla sua nona edizione.

"Cinema in Erba" è un'iniziativa che si inserisce nel percorso del bando "Frazioni per tutti" - dichiara l'assessore comunale alle Frazioni, Cristina Coletti -, nato con l'obiettivo di sostenere occasioni di socialità, cultura e partecipazione in tutte le nostre frazioni. Portare il cinema nelle località del forese significa valorizzare luoghi e realtà identitari del nostro territorio, come il MAF di San Bartolomeo in Bosco, e offrire ai cittadini nuove opportunità per vivere questi spazi come luoghi dinamici, aperti e capaci di accogliere iniziative di spessore".

Dopo il successo del 2 e 30 luglio scorsi, giovedì 3 settembre 2026 avrà luogo la terza e ultima serata di proiezione di cortometraggi provenienti da un'accurata selezione del Ferrara Film Corto Festival "Ambiente è Musica", intercalate da confronti e incontri con la realtà locali a tema acqua, alberi e musica, al fine di facilitare l'accesso a contenuti cinematografici di alta qualità e respiro internazionale anche a livello locale. Una rassegna estiva che porta il cinema d'autore nelle frazioni, presso il parco del Mondo Agricolo Ferrarese (MAF), in Via Imperiale, 263, a San Bartolomeo In Bosco. Un progetto realizzato da Ferrara Film Corto APS in collaborazione e partnership con il MAF Mondo Agricolo Ferrarese, grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Ferrara, nell'ambito del progetto "Frazioni per tutti" 2026.

Programma Giovedì 3 settembre 2026, ore 20:30 - tema musica

The One Note Man (Regno Unito, 22") di George Siougas

Un musicista vive una vita premurosa. Ogni giorno è esattamente come il successivo, proprio come piace a lui. Un giorno, però, sfortuna e destino si scontrano, interrompendo la routine e sconvolgendo il suo mondo per sempre.

Feu (Italia, 12'34 ') di Andrea Bagnasco

La danza e la musica ci permettono di percepire gli effetti dei devastanti incendi che si sono verificati nella Regione Piemonte durante la stagione autunnale. Questo cortometraggio mira a rappresentare il passaggio dalla primavera al tragico momento degli incendi, dal punto di vista della Natura, portando il pubblico a comprendere la minaccia del cambiamento climatico.

Touching Territory: To Play The Land (Brasile, 18') di Fernando Parre

Esplorare le intime connessioni tra paesaggi e corpi, rivelando ciò che vediamo e ciò che sentiamo: il paesaggio e il paesaggio sonoro come esperienza sensoriale. Girato nelle Cuestas di Botucatu - BR, il corto sperimenta il tatto come linguaggio musicale: toccare ciò che ci circonda, suonare strumenti, toccare il tempo, lo spazio e ciò che sta in mezzo. Musica, immagini e performance creano percorsi attraverso territori sensibili, invitandoci a percepire in modo diverso ciò che è sempre stato lì.

Matti Like (Italia, 5') di Francesco e i Passabanda, regia di Fred Cavallini

Cosa succederebbe se la creatura di Frankenstein rinascesse oggi? Non cercherebbe vendetta, ma l'approvazione digitale. Il videoclip reimmagina la storia in chiave social: il "mostro" è un aspirante influencer destinato alla fama virale, in una critica grottesca all'ossessione per i like.

Le proiezioni saranno intercalate da interventi di Gian Paolo Borghi (etnomusicologo e direttore scientifico del MAF) e del coro di musica popolare "I Milurdin ad Franculin".

In caso di maltempo, l'evento sarà tenuto nella sala del MAF; in tale eventualità contattare per informazioni Caterina Scaramagli 339.6585631. Ingresso libero, gradita la prenotazione al numero indicato.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Frazioni del Comune di Ferrara)

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