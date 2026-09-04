SPORT - Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026 con 220 eventi e ospiti campioni mondiali, europei e nazionali di tutte le discipline "Ferrara Sport Festival 2026": tre giorni di eventi gratuiti con oltre cento società sportive protagoniste

"Ferrara Sport Festival 2026" ritorna con la seconda edizione della grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità. Organizzato in occasione della Settimana Europea dello Sport, l'appuntamento che mette in scena e consente di partecipare a tutte le discipline sportive disponibili sul territorio è in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono stati presentati venerdì 4 settembre 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità; la dirigente Settore Sport, Istruzione e Giovani del Comune di Ferrara Cinzia Graps; il responsabile Manifestazioni ed eventi sportivi del Servizio Sport del Comune di Ferrara Fausto Molinari.

Presenti all'incontro di presentazione anche i rappresentanti delle associazioni sportive che parteciperanno al Ferrara Sport Festival; rappresentanti delle istituzioni; referenti degli enti sostenitori; partner dell'iniziativa.

"La seconda edizione del Ferrara Sport Festival sarà entusiasmante - è intervenuto l'assessore allo sport Francesco Carità - con tantissime novità e con ospiti e partner di massimo livello. La prima edizione è stata bellissima, quella di quest'anno sarà certamente più partecipata. Per tre giorni avremo centinaia di eventi in tutta la città, tutti gratuiti, con protagoniste più di 100 Associazioni Sportive del territorio, la linfa vitale del nostro sport. Tra le novità più importanti vi sono i partner che siamo riusciti ad attrarre, primo tra tutti il nostro media partner che è il Corriere dello Sport, caposaldo della comunicazione sportiva e autorevole voce del panorama nazionale che credono nel progetto e nella sostenibilità dell'evento. Tutto questo fa capire quanto importante stia diventando il Festival, e quanto sia ancora il potenziale che stiamo sviluppando, sempre tenendo ben presente che al centro di tutto ci sono sempre le nostre Associazioni sportive e il nostro territorio".

LA SCHEDA - Dopo il grande successo della prima edizione, Ferrara torna a vivere lo sport in tutte le sue forme. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre la città sarà nuovamente protagonista del Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport.

Per tre giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno pacificamente invasi da discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità.

L'edizione inaugurale, svoltasi dal 25 al 28 settembre 2025, ha registrato una straordinaria partecipazione, ponendo le basi per un appuntamento destinato a diventare un elemento caratterizzante del calendario sportivo cittadino e nazionale. Il Festival 2026 ne raccoglie l'eredità e ne amplia ulteriormente la proposta, con un programma che mette al centro lo sport come strumento di benessere, inclusione, educazione e comunità.

L'inaugurazione alla Sala Estense - La cerimonia inaugurale del Ferrara Sport Festival 2026 è in programma venerdì 25 settembre alle 17:00 alla Sala Estense, in piazza del Municipio.

A condurre la cerimonia saranno Massimo Callegari, giornalista Mediaset e ferrarese doc, e Justine Mattera, attrice, showgirl e madrina del Festival 2026.

Nel corso dell'inaugurazione, alla presenza delle istituzioni, saranno premiate le eccellenze sportive ferraresi, a riconoscimento del valore di atleti, società, tecnici e protagonisti che contribuiscono quotidianamente a portare in alto il nome della città.

Quest'anno vi saranno parecchie novità a livello di eventi, vi saranno oltre 100 società sportive coinvolte per un totale di più di 220 eventi, con campioni mondiali, europei e nazionali di tutti gli sport che saranno ospiti del Festival, come il pluri medagliato ai recenti Europei di Nuoto a Parigi Filippo Pelati e Luca Rambaldi, neo Campione Mondiale di Canottaggio nel 4 di coppia, e a molti altri campioni nostrani.

Tra gli ospiti vi saranno anche giornalisti di fama nazionale, tra cui il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, protagonista sabato mattina alla Sala Estense di un incontro assieme al Presidente spallino Joseph Portelli riguardante il marchio Spal e il calcio giovanile, e il rinomato giornalista di basket e Chief Editor LBATV Alessandro Mamoli, che sarà ospite venerdì sera della Vis2008 al Teatro Verdi.

Vi sarà anche un ampio spazio per leghe, con un'area in Piazza Trento Trieste per LND Lega Nazionale Dilettanti, di ritorno a Ferrara quest'anno dopo il successo della scorsa edizione, e che sarà contenitore della "Creator Cup Ferrara", un format che unisce sport, creator digitali e storytelling, un torneo di calcio 3vs3 che avrà come protagonista il celebre influencer calcistico ZW Jackson, con la cronaca di Massimo Callegari.

Inclusione: "Sport is Live/Life - Ricordando Fabio Falchetti" - Una delle caratteristiche distintive del Ferrara Sport Festival è da sempre la particolare attenzione allo sport inclusivo e paralimpico.

Venerdì 25 settembre alla Darsena, ci sarà "Sport is Live/Life - Ricordando Fabio Falchetti", una giornata dedicata allo sport paralimpico con una particolare attenzione alle scuole e il loro diretto coinvolgimento.

L'iniziativa offrirà a bambini e ragazzi l'opportunità di conoscere da vicino l'incredibile mondo dello sport paralimpico, sperimentare discipline e modalità di pratica differenti e scoprire le opportunità che il territorio ferrarese mette a disposizione di tutte le persone, indipendentemente dalle proprie abilità.

Un'occasione concreta per trasformare lo sport in uno strumento di conoscenza, abbattimento delle barriere, autonomia e partecipazione.

Il Villaggio dello Sport nel Sottomura Baluardi - Tra le principali novità della seconda edizione ci sarà il Villaggio dello Sport, allestito per tutta la durata del Festival nel Sottomura di via Quartieri/Baluardi.

Un'area pensata come luogo di sport, intrattenimento, divulgazione e sfida, attiva sia durante il giorno sia nelle ore serali, con una pista da ballo e uno spazio dedicato a incontri e attività divulgative.

Il Villaggio proporrà prove libere aperte a tutti, con discipline adatte a differenti fasce d'età e livelli di esperienza.

Per i più piccoli ci sarà, tra le altre proposte, la gimcana in bicicletta; per gli adulti ginnastica funzionale e numerose attività sportive e ludiche. Il pubblico potrà cimentarsi con arco storico, lasertag, tchoukball, pesca, spada, freccette e con le attività di educazione cinofila, pensate anche per coinvolgere gli amici a quattro zampe.

Non mancheranno gli spettacoli, con esibizioni di acrobatica aerea, pole dance e ballo, insieme a incontri e talk nell'area divulgativa.

Particolarmente atteso sarà l'appuntamento di sabato mattina con la madrina Justine Mattera, che darà il via alla Di Sciorio Social Ride, iniziativa di cui è madrina del Festival 2026. Nel pomeriggio sarà invece la volta della pedalata delle mura con Slow Travel aperta a tutti.

Ogni giornata riserverà inoltre un'attenzione specifica alla salute e al benessere, con camminate metaboliche, analisi corporea e valutazione posturale.

Ferrara protagonista dello SportCity Day 2026 - Questa seconda edizione del Ferrara Sport Festival porta con sé anche un significato più ampio che va oltre la municipalità, e segna la partecipazione di Ferrara allo SportCity Day proprio tramite la tre giorni di sport che ne animerà piazze, parchi e impianti. Un senso di apertura che è stato riconosciuto già da Aces Europe che le ha conferito il titolo di Città Europea dello Sport 2027, e che ora fa conquistare a Ferrara l'ulteriore prezioso e prestigioso riconoscimento della Fondazione SportCity che così racconta lo SportCity Day 2026 e la partecipazione della nostra città.

Lo SportCity Day è ormai dal 2020 la giornata nazionale che trasforma piazze, parchi e spazi urbani in luoghi di benessere, inclusione e cultura del movimento, con l'obiettivo di avvicinare sempre più cittadini all'attività fisica e a stili di vita più sani.

Quest'anno saranno 200 i luoghi della penisola coinvolti, inclusa Ferrara che entra nel percorso con un valore speciale: la città si presenta come laboratorio di sport diffuso e vivibile, forte del riconoscimento di Città Europea dello Sport 2027 e di un progetto che lega impianti, spazi pubblici e partecipazione.

Lo sguardo è già rivolto allo Sport City Meeting 2027, in programma proprio a Ferrara, che sarà un momento di confronto nazionale su sport, territori e qualità urbana. Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sportcity, ha sottolineato che l'idea alla base del movimento è costruire una "repubblica del movimento" capace di contrastare la sedentarietà e di rendere le città più attive e inclusive.

Un Festival anche per la Terza Età - Il messaggio del Ferrara Sport Festival 2026 è chiaro: lo sport non ha età.

Per questo il programma dedica uno spazio importante alla Terza Età, con un ricco calendario di attività accessibili e pensate per promuovere movimento, socializzazione e benessere psicofisico per gli over 60.

Ginnastica dolce, camminate, nordic walking, yoga, ginnastica posturale, ballo, difesa personale, arco e pallamano si affiancheranno a proposte più ludiche e ricreative come bocce, giochi da tavolo, bridge, burraco e scacchi. Non mancheranno inoltre attività per chi desidera mettersi alla prova, dalle esperienze di arrampicata alle diverse proposte motorie.

Gli appuntamenti saranno distribuiti tra le piazze del centro storico, le aree verdi cittadine e il Villaggio dello Sport nel Sottomura di via Baluardi, trasformando Ferrara in una vera e propria palestra a cielo aperto.

L'obiettivo è offrire occasioni di attività calibrate, inclusive e accessibili, capaci di favorire sani stili di vita e contrastare la sedentarietà, ma anche di creare nuove occasioni di incontro e relazione per gli adulti di ogni età.

L'occasione dello Sport Festival sarà solo un ideale trampolino per la promozione delle attività rivolte a questa specifica fascia di utenza, poiché l'Amministrazione comunale intende impegnarsi sempre più per diffondere e valorizzare le opportunità dedicate per la terza età.

Ferrara Sport Festival Partners - Una menzione speciale va a tutti i partner che hanno scelto di sostenere e accompagnare questa edizione del Festival, realtà prestigiose locali e nazionali, che hanno riconosciuto nel progetto un'occasione importante per condividere valori, visione e impegno verso una cultura dello sport sempre più accessibile e inclusiva.

Un ringraziamento particolare va al Media Partner Corriere dello Sport, autorevole voce del panorama sportivo nazionale, che contribuirà a dare visibilità e risonanza all'evento e alle sue numerose iniziative.

Fondamentale anche il sostegno dell'Event Partner Erreà, brand italiano di riferimento nel mondo dell'abbigliamento e delle forniture sportive, che condivide con il Festival una forte attenzione alla qualità, alla performance e ai valori autentici dello sport.

Accanto a loro, i Local Partner Decathlon e Salvi Vivai, due importanti realtà che testimoniano il forte legame del Ferrara Sport Festival con il territorio. Da una parte Decathlon, punto di riferimento nazionale per la pratica sportiva e la diffusione dello sport per tutti; dall'altra Salvi Vivai, prestigiosa realtà del territorio, espressione di una storia imprenditoriale profondamente legata alla natura, al verde e alla valorizzazione degli spazi.

La presenza di partner di questo livello conferma la capacità del Ferrara Sport Festival di mettere in rete competenze, imprese e istituzioni attorno a un progetto condiviso: portare lo sport fuori dai luoghi tradizionali e renderlo protagonista della città, coinvolgendo cittadini, famiglie, associazioni, società sportive e visitatori in un grande appuntamento di comunità.

Anche gli enti e le istituzioni che credono nel Festival sono aumentate, accordando il loro patrocinio:

- Sport Valley - Regione Emilia Romagna;

- Provincia di Ferrara;

- Sport e Salute;

- Fondazione Sportcity;

- Sportcity Day;

- Aces Europe;

- Aces Italia;

- Coni;

- Cip;

- Ordine degli Psicologi.

Ferrara, una città che si muove - Il Ferrara Sport Festival 2026 conferma dunque una visione dello sport inteso non soltanto come competizione, ma come strumento di salute, inclusione, educazione, relazione e qualità della vita.

Dai bambini agli over 60, dalle attività paralimpiche alle discipline più tradizionali, dalle prove sportive agli spettacoli, passando per la cultura e la memoria dello sport, Ferrara si prepara a vivere tre giornate nelle quali ogni cittadino potrà trovare una modalità per partecipare, muoversi e stare insieme.

Un grande appuntamento collettivo che accompagnerà la città verso il prestigioso titolo di Città Europea dello Sport 2027, rafforzando l'immagine di una Ferrara sempre più aperta, dinamica e capace di fare dello sport uno strumento di comunità.

Nelle foto, scaricabili in fondo alla pagina:

- Il momento inaugurale del "Ferrara Sport Festival 2025" con l'assessore Francesco Carità e il sindaco Alan Fabbri;

- alcune immagini della passata edizione con le varie discipline protagoniste nelle piazze più suggestive di Ferrara;

- la presentazione del "Ferrara Sport Festival 2026" avvenuta oggi in sala dell'Arengo.

Per info: sito web www.sport.fe.it/ferrara-sport-festival/

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