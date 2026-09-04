CULTURA - Da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026 tra il quartiere Giardino, Parco Coletta, Factory Grisù e Casa Circondariale Torna il Festival di teatro urbano "GAD-Gesto Azione Drammaturgia"

Un titolo che mette insieme il luogo di svolgimento e il contenuto quello di "G.A.D. - Gesto Azione Drammaturgia" per la seconda edizione del festival con spettacoli di teatro urbano, danza, arti performative e laboratori, in programma nel quartiere che comprende Giardino, Arianuova e Doro di Ferrara da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026.

Una settimana di attività, tra fotografia, incontri e laboratori da vedere e a cui partecipare anche attivamente a cura dell'associazione, C.a.r.p.a., che si svolgeranno tra il Quartiere Giardino, il Parco Coletta, Factory Grisù e la Casa Circondariale. Gli artisti arrivano da tutta Italia, da Cina, Taiwan, Argentina, Colombia, Danimarca e Spagna, ma saranno presenti anche giovani performer del territorio.

L'iniziativa - che prevede l'ingresso libero e prenotazione consigliata - è stata presentata venerdì 4 settembre 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli; il direttore artistico del festival Marco Luciano e la presidente e condirettrice del festival Veronica Ragusa.

"Trentacinque spettacoli - ha sottolineato l'assessore Gulinelli - nell'arco di una settimana in un quartiere che, nel giro di qualche anno, è diventato un luogo sul quale puntare, soprattutto per eventi di socialità e di comunità. L'amministrazione comunale è molto presente, è a fianco di questa manifestazione anche con l'Assessorato delle Politiche sociali di Cristina Coletti e con il Teatro Comunale. Mi piace molto questo acronimo del titolo, che mette insieme Gesto, Azione e Drammaturgia. Sappiamo che il gesto, prima di diventare spettacolo, è soprattutto comunicazione e il teatro vive di gesti, di movimento che produce senso. Mi fa molto piacere che questa manifestazione sia anche uno spazio che prende la direzione del contemporaneo, della pluralità dei linguaggi, con tantissime persone che arrivano da tutto il mondo. L'elemento che io sento in modo particolare è che questo è uno spazio aperto con spettacoli che mirano soprattutto ai giovani, ma che cercano di coinvolgere tutta la comunità".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Dal 7 al 13 settembre 2026, a Ferrara, nel quartiere Giardino è in arrivo G.A.D. - Gesto Azione Drammaturgia, seconda edizione del festival internazionale di arti performative e teatro urbano ideato dall' associazione C.A.R.P.A. Centro Artistico di Ricerca Periferie Attive, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara e la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale "C. Satta" e del Teatro Comunale di Ferrara.

"Come nell'edizione passata, il festival prende il nome dal quartiere che lo ospita, giocando con l'acronimo G.A.D. che diventa Gesto Azione Drammaturgia, intesi non solo nella loro accezione artistica, ma come strumenti di relazione e partecipazione", dichiara Veronica Ragusa, presidente dell'associazione C.a.r.p.a. Aps.

"Con laboratori, performance comunitarie e incontri tra artisti e pubblico, G.A.D. incoraggia ad accorciare le distanze tra azione scenica e agire civile. G.A.D. vuole essere uno stimolo ad abitare concretamente lo spazio cittadino, anche per questo il festival promuove, tra le sue prime azioni, una mostra urbana dal titolo L'è Mò Lì Mò L'è L'inguanguano: 20 affisioni di grande formato dei disegni di bambini del quartiere Giardino e oltre. Crediamo che il teatro, l'arte, la danza, la musica abbiano una forza antica e assolutamente contemporanea: quella di riunire e far incontrare le persone, di costituire un'occasione per partecipare in quanto cittadini, prendersi cura del presente e interrogarsi sul futuro della polis".

Cruciale la giornata di venerdì 11 settembre, con "La Città che Danza", una grande performance urbana della durata di 10 ore realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara nell'ambito del Festival di Danza Contemporanea 2026. Ideata da Marco Luciano vedrà la preziosa collaborazione di Eugenio Barba e coinvolgerà allieve e allievi di oltre venti scuole di danza del territorio, studenti del Liceo Carducci e del Conservatorio Frescobaldi, associazioni cittadine e gli artisti ospiti del festival, trasformando il Parco Coletta in uno spazio condiviso di creazione. La giornata terminerà con "Her", performance di danza che unisce tradizione e sperimentazione della maestra coreografa taiwanese Yalan Lin.

"Il festival G.a.d. ospiterà 35 momenti performativi con 27 compagnie ospiti, ma la formazione, intesa come sfida continua e senza età a rinnovare la gioia di scoprire e crescere nella pratica creativa, resta un perno centrale della nostra proposta" dichiara Marco Luciano, direttore artistico del festival. Per questo il programma prevede tre laboratori intensivi dedicati ai linguaggi del teatro contemporaneo a cura di maestri e compagnie provenienti da tutto il mondo: "Memoria del Corpo" condotto da Residui Teatro (Spagna), "Qui e ora" guidato da Ana Woolf (Argentina) e "L'attore che danza" a cura del Teatro Tascabile (Bergamo). Accanto a questi, una fitta selezione di interventi di approfondimento e divulgazione sui temi delle nuove drammaturgie, delle tradizioni condivise e del teatro come spazio di trasformazione sociale.

"Il programma interamente gratuito e ad accesso libero, dislocato in più location, dalle piazze ai parchi, fino alla casa circondariale, è un invito a partecipare e non soltanto a fruire", dichiara Veronica Ragusa. "Questo l'invito che rivolgiamo agli abitanti della nostra regione, per un festival non da consumare, ma da coltivare!"

PROGRAMMA IN BREVE

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

18:00 · L'è Mò Lì Mò L'è L'inguanguano

Inaugurazione mostra urbana · a cura delle bambine e dei bambini del quartiere GAD e oltre

@ Parco Coletta

18:30 · IL PASTICCIO

Drink&Talk · a cura di C.A.R.P.A. APS con i bambini e le bambine del quartiere GAD e oltre

@ Parco Coletta

20:00 · DANSE MACABRE

Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)

@ Parco Coletta

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

09:00-13:00 · Memoria del Corpo

Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)

@ Factory Grisù

14:00-18:00 · Qui e Ora

Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)

@ Factory Grisù

19:00 · APPUNTI SULLA FELICITÀ

Teatro · RESIDUI TEATRO (ESP)

@Factory Grisù

21:30 · COSMOS - La danza dell'Universo

Teatro · TEATRO EBASKO (RM)

@ Parco Coletta

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

09:00-13:00 · Memoria del Corpo

Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)

@ Parco Coletta

10:30-16:30 · Un Fiore in Città

Laboratorio teatrale comunitario · a cura di A.R.T.I. TEATRO (FE) + ODIN TEATRET (DK)

@ Parco Coletta

14:00-18:00 · Qui e Ora

Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)

@ Parco Coletta

17:00 · L'ORA D'ARIA

Teatro · LE STREGHE DEL PALCO (NA)

@ Parco Coletta

Max 7 spettatori · 3 repliche da 20' ciascuna

17:00 · LO SPAZIO A DISMISURA D'UOMO

Teatro · TEATRINGESTAZIONE (NA)

@ Parco Coletta

Portare con sé smartphone e cuffiette!

18:00 · MAGDALENA PROJECT 40

Drink&Talk · a cura di Chiara Crupi, Veronica Ragusa, Julia Varley

@ Parco Coletta

21:00 · VIOLA - Storia di un No

Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)

@ Factory Grisù

22:00 · FOXTROT

Teatro · Rock cosmico · FOXTROT (FE)

@ Factory Grisù

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

09:00-13:00 · Memoria del Corpo

Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)

@ Factory Grisù

13:30 · PULCINELLATA SCIAMANA

Teatro · TUTTINSIEME APS (MC)

@ Casa Circondariale Costantino Satta

Spettacolo riservato ai detenuti

14:00-18:00 · Qui e Ora

Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)

@ Factory Grisù

17:00 · LA REGIA TEATRALE TRA FORMA ED ERESIA

Drink&Talk · a cura di Marco De Marinis

@ Factory Grisù

18:30 · L'ORA D'ARIA

Teatro · LE STREGHE DEL PALCO (NA)

@ Factory Grisù

Max 7 spettatori · 3 repliche da 20' ciascuna

19:30 · Develaciones - Un Canto Ai 4 Venti

Proiezione cinematografica ·TEATRO CENIT (COL)

@ Factory Grisù

21:00 · LO SPAZIO A DISMISURA D'UOMO

Teatro · TEATRINGESTAZIONE (NA)

@Factory Grisù

Portare con sé telefono cellulare con connessione internet e cuffiette!

22:00 · CLITENNESTRA

Teatro · DRACMA TEATRO (RC)

@Factory Grisù

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

09:00-11:00 · L'attore che Danza

Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)

@ Factory Grisù

12:00-22:00 · LA CITTÀ CHE DANZA

Performance urbana · a cura di Eugenio Barba e Marco Luciano

@Parco Coletta

19:00 · PASSAGGIO AD ORIENTE

Concerto· Dong Xun Ensamble (CHN / BO)

@ Parco Coletta

22:00 · HER In collaborazione con Teatro Comunale di Ferrara - Festival di Danza Contemporanea 2026

Danza · YALAN LIN (TWN)

@ Parco Coletta

SABATO 12 SETTEMBRE

09:00-11:00 · L'attore che Danza

Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)

@ Factory Grisù

11:00 · SHARED TRADITIONS

Drink&Talk · a cura di Yalan Lin (TWN) e Shan Du (UniMi)

@ Parco Coletta

Dalle 15:00 · MATRIMONI IMPOSSIBILI

Performance fotografica · a cura di BRANCO OTTICO (PU)

@ Parco Coletta

16:00 · LA FABBRICA DEI PUPAZZI

Laboratorio · a cura di ANGELO GALLO teatro burattini e figure & TEATRO DELLA LIBELLULA (KR)

@ Parco Coletta

17:00 · NUOVE DRAMMATURGIE DI TEATRO CARCERE

Drink&Talk · dimostrazione di lavoro con gli attori detenuti di Ferrara e Reggio-Emilia e i registi Cecilia Di Donato, Marco Luciano e Stefano Tè, con Teatro dei Venti (MO) e MamiMò (RE), a cura di C.A.R.P.A. APS (FE)

@ Parco Coletta

19:30 · STULY JAZZ ACOUSTIC TRIO

Concerto · Riccardo STULY Manzoli, Leo Carboni, Marco Marzola (FE)

@ Parco Coletta

22:00 · DJ SET

DJ · Set Mehdij · visuals by Betsonvan (MAR / PU)

@ FESTIVAL GArDen - Baracca di Guendalo

DOMENICA 13 SETTEMBRE

10:00-12:00 · L'attore che Danza

Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)

@ Factory Grisù

11:00 · ZAMPALESTA IL CANE TEMPESTA

Teatro · ANGELO GALLO teatro burattini e figure & TEATRO DELLA LIBELLULA (KR)

@ Parco Coletta

12:30 · PRANZO DI QUARTIERE

Porta ciò che vorresti condividere!

@ Parco Coletta

Dalle 15:00 · MATRIMONI IMPOSSIBILI

Performance fotografica · a cura di BRANCO OTTICO (PU)

@ Parco Coletta

16:30 · L'ENIGMA DEL GESTO

Drink&Talk · Kafka, il corpo discorsivo e l'interruzione del male · a cura di Carmelo Colangelo (UniSa)

@ Parco Coletta

18:00 · BOMBA, I LOVE YOU!

Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)

@ Parco Coletta

21:30 · LA LUCE DEL NERO

Teatro · TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)

@ Parco Coletta

Per info e prenotazioni: mail gad.carpa@gmail.com, cell. 3486852516 o 3456964224.

Immagini scaricabili: