CULTURA - Da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026 tra il quartiere Giardino, Parco Coletta, Factory Grisù e Casa Circondariale
Torna il Festival di teatro urbano "GAD-Gesto Azione Drammaturgia"
04-09-2026 / Giorno per giorno
Un titolo che mette insieme il luogo di svolgimento e il contenuto quello di "G.A.D. - Gesto Azione Drammaturgia" per la seconda edizione del festival con spettacoli di teatro urbano, danza, arti performative e laboratori, in programma nel quartiere che comprende Giardino, Arianuova e Doro di Ferrara da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026.
Una settimana di attività, tra fotografia, incontri e laboratori da vedere e a cui partecipare anche attivamente a cura dell'associazione, C.a.r.p.a., che si svolgeranno tra il Quartiere Giardino, il Parco Coletta, Factory Grisù e la Casa Circondariale. Gli artisti arrivano da tutta Italia, da Cina, Taiwan, Argentina, Colombia, Danimarca e Spagna, ma saranno presenti anche giovani performer del territorio.
L'iniziativa - che prevede l'ingresso libero e prenotazione consigliata - è stata presentata venerdì 4 settembre 2026 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara.
All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli; il direttore artistico del festival Marco Luciano e la presidente e condirettrice del festival Veronica Ragusa.
"Trentacinque spettacoli - ha sottolineato l'assessore Gulinelli - nell'arco di una settimana in un quartiere che, nel giro di qualche anno, è diventato un luogo sul quale puntare, soprattutto per eventi di socialità e di comunità. L'amministrazione comunale è molto presente, è a fianco di questa manifestazione anche con l'Assessorato delle Politiche sociali di Cristina Coletti e con il Teatro Comunale. Mi piace molto questo acronimo del titolo, che mette insieme Gesto, Azione e Drammaturgia. Sappiamo che il gesto, prima di diventare spettacolo, è soprattutto comunicazione e il teatro vive di gesti, di movimento che produce senso. Mi fa molto piacere che questa manifestazione sia anche uno spazio che prende la direzione del contemporaneo, della pluralità dei linguaggi, con tantissime persone che arrivano da tutto il mondo. L'elemento che io sento in modo particolare è che questo è uno spazio aperto con spettacoli che mirano soprattutto ai giovani, ma che cercano di coinvolgere tutta la comunità".
LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Dal 7 al 13 settembre 2026, a Ferrara, nel quartiere Giardino è in arrivo G.A.D. - Gesto Azione Drammaturgia, seconda edizione del festival internazionale di arti performative e teatro urbano ideato dall' associazione C.A.R.P.A. Centro Artistico di Ricerca Periferie Attive, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ferrara e la collaborazione della Direzione della Casa Circondariale "C. Satta" e del Teatro Comunale di Ferrara.
"Come nell'edizione passata, il festival prende il nome dal quartiere che lo ospita, giocando con l'acronimo G.A.D. che diventa Gesto Azione Drammaturgia, intesi non solo nella loro accezione artistica, ma come strumenti di relazione e partecipazione", dichiara Veronica Ragusa, presidente dell'associazione C.a.r.p.a. Aps.
"Con laboratori, performance comunitarie e incontri tra artisti e pubblico, G.A.D. incoraggia ad accorciare le distanze tra azione scenica e agire civile. G.A.D. vuole essere uno stimolo ad abitare concretamente lo spazio cittadino, anche per questo il festival promuove, tra le sue prime azioni, una mostra urbana dal titolo L'è Mò Lì Mò L'è L'inguanguano: 20 affisioni di grande formato dei disegni di bambini del quartiere Giardino e oltre. Crediamo che il teatro, l'arte, la danza, la musica abbiano una forza antica e assolutamente contemporanea: quella di riunire e far incontrare le persone, di costituire un'occasione per partecipare in quanto cittadini, prendersi cura del presente e interrogarsi sul futuro della polis".
Cruciale la giornata di venerdì 11 settembre, con "La Città che Danza", una grande performance urbana della durata di 10 ore realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale di Ferrara nell'ambito del Festival di Danza Contemporanea 2026. Ideata da Marco Luciano vedrà la preziosa collaborazione di Eugenio Barba e coinvolgerà allieve e allievi di oltre venti scuole di danza del territorio, studenti del Liceo Carducci e del Conservatorio Frescobaldi, associazioni cittadine e gli artisti ospiti del festival, trasformando il Parco Coletta in uno spazio condiviso di creazione. La giornata terminerà con "Her", performance di danza che unisce tradizione e sperimentazione della maestra coreografa taiwanese Yalan Lin.
"Il festival G.a.d. ospiterà 35 momenti performativi con 27 compagnie ospiti, ma la formazione, intesa come sfida continua e senza età a rinnovare la gioia di scoprire e crescere nella pratica creativa, resta un perno centrale della nostra proposta" dichiara Marco Luciano, direttore artistico del festival. Per questo il programma prevede tre laboratori intensivi dedicati ai linguaggi del teatro contemporaneo a cura di maestri e compagnie provenienti da tutto il mondo: "Memoria del Corpo" condotto da Residui Teatro (Spagna), "Qui e ora" guidato da Ana Woolf (Argentina) e "L'attore che danza" a cura del Teatro Tascabile (Bergamo). Accanto a questi, una fitta selezione di interventi di approfondimento e divulgazione sui temi delle nuove drammaturgie, delle tradizioni condivise e del teatro come spazio di trasformazione sociale.
"Il programma interamente gratuito e ad accesso libero, dislocato in più location, dalle piazze ai parchi, fino alla casa circondariale, è un invito a partecipare e non soltanto a fruire", dichiara Veronica Ragusa. "Questo l'invito che rivolgiamo agli abitanti della nostra regione, per un festival non da consumare, ma da coltivare!"
PROGRAMMA IN BREVE
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
18:00 · L'è Mò Lì Mò L'è L'inguanguano
Inaugurazione mostra urbana · a cura delle bambine e dei bambini del quartiere GAD e oltre
@ Parco Coletta
18:30 · IL PASTICCIO
Drink&Talk · a cura di C.A.R.P.A. APS con i bambini e le bambine del quartiere GAD e oltre
@ Parco Coletta
20:00 · DANSE MACABRE
Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)
@ Parco Coletta
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
09:00-13:00 · Memoria del Corpo
Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)
@ Factory Grisù
14:00-18:00 · Qui e Ora
Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)
@ Factory Grisù
19:00 · APPUNTI SULLA FELICITÀ
Teatro · RESIDUI TEATRO (ESP)
@Factory Grisù
21:30 · COSMOS - La danza dell'Universo
Teatro · TEATRO EBASKO (RM)
@ Parco Coletta
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
09:00-13:00 · Memoria del Corpo
Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)
@ Parco Coletta
10:30-16:30 · Un Fiore in Città
Laboratorio teatrale comunitario · a cura di A.R.T.I. TEATRO (FE) + ODIN TEATRET (DK)
@ Parco Coletta
14:00-18:00 · Qui e Ora
Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)
@ Parco Coletta
17:00 · L'ORA D'ARIA
Teatro · LE STREGHE DEL PALCO (NA)
@ Parco Coletta
Max 7 spettatori · 3 repliche da 20' ciascuna
17:00 · LO SPAZIO A DISMISURA D'UOMO
Teatro · TEATRINGESTAZIONE (NA)
@ Parco Coletta
Portare con sé smartphone e cuffiette!
18:00 · MAGDALENA PROJECT 40
Drink&Talk · a cura di Chiara Crupi, Veronica Ragusa, Julia Varley
@ Parco Coletta
21:00 · VIOLA - Storia di un No
Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)
@ Factory Grisù
22:00 · FOXTROT
Teatro · Rock cosmico · FOXTROT (FE)
@ Factory Grisù
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
09:00-13:00 · Memoria del Corpo
Laboratorio teatrale · a cura di RESIDUI TEATRO (ESP)
@ Factory Grisù
13:30 · PULCINELLATA SCIAMANA
Teatro · TUTTINSIEME APS (MC)
@ Casa Circondariale Costantino Satta
Spettacolo riservato ai detenuti
14:00-18:00 · Qui e Ora
Laboratorio teatrale · a cura di ANA WOOLF (ITA / ARG)
@ Factory Grisù
17:00 · LA REGIA TEATRALE TRA FORMA ED ERESIA
Drink&Talk · a cura di Marco De Marinis
@ Factory Grisù
18:30 · L'ORA D'ARIA
Teatro · LE STREGHE DEL PALCO (NA)
@ Factory Grisù
Max 7 spettatori · 3 repliche da 20' ciascuna
19:30 · Develaciones - Un Canto Ai 4 Venti
Proiezione cinematografica ·TEATRO CENIT (COL)
@ Factory Grisù
21:00 · LO SPAZIO A DISMISURA D'UOMO
Teatro · TEATRINGESTAZIONE (NA)
@Factory Grisù
Portare con sé telefono cellulare con connessione internet e cuffiette!
22:00 · CLITENNESTRA
Teatro · DRACMA TEATRO (RC)
@Factory Grisù
VENERDÌ 11 SETTEMBRE
09:00-11:00 · L'attore che Danza
Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)
@ Factory Grisù
12:00-22:00 · LA CITTÀ CHE DANZA
Performance urbana · a cura di Eugenio Barba e Marco Luciano
@Parco Coletta
19:00 · PASSAGGIO AD ORIENTE
Concerto· Dong Xun Ensamble (CHN / BO)
@ Parco Coletta
22:00 · HER In collaborazione con Teatro Comunale di Ferrara - Festival di Danza Contemporanea 2026
Danza · YALAN LIN (TWN)
@ Parco Coletta
SABATO 12 SETTEMBRE
09:00-11:00 · L'attore che Danza
Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)
@ Factory Grisù
11:00 · SHARED TRADITIONS
Drink&Talk · a cura di Yalan Lin (TWN) e Shan Du (UniMi)
@ Parco Coletta
Dalle 15:00 · MATRIMONI IMPOSSIBILI
Performance fotografica · a cura di BRANCO OTTICO (PU)
@ Parco Coletta
16:00 · LA FABBRICA DEI PUPAZZI
Laboratorio · a cura di ANGELO GALLO teatro burattini e figure & TEATRO DELLA LIBELLULA (KR)
@ Parco Coletta
17:00 · NUOVE DRAMMATURGIE DI TEATRO CARCERE
Drink&Talk · dimostrazione di lavoro con gli attori detenuti di Ferrara e Reggio-Emilia e i registi Cecilia Di Donato, Marco Luciano e Stefano Tè, con Teatro dei Venti (MO) e MamiMò (RE), a cura di C.A.R.P.A. APS (FE)
@ Parco Coletta
19:30 · STULY JAZZ ACOUSTIC TRIO
Concerto · Riccardo STULY Manzoli, Leo Carboni, Marco Marzola (FE)
@ Parco Coletta
22:00 · DJ SET
DJ · Set Mehdij · visuals by Betsonvan (MAR / PU)
@ FESTIVAL GArDen - Baracca di Guendalo
DOMENICA 13 SETTEMBRE
10:00-12:00 · L'attore che Danza
Laboratorio · a cura di TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)
@ Factory Grisù
11:00 · ZAMPALESTA IL CANE TEMPESTA
Teatro · ANGELO GALLO teatro burattini e figure & TEATRO DELLA LIBELLULA (KR)
@ Parco Coletta
12:30 · PRANZO DI QUARTIERE
Porta ciò che vorresti condividere!
@ Parco Coletta
Dalle 15:00 · MATRIMONI IMPOSSIBILI
Performance fotografica · a cura di BRANCO OTTICO (PU)
@ Parco Coletta
16:30 · L'ENIGMA DEL GESTO
Drink&Talk · Kafka, il corpo discorsivo e l'interruzione del male · a cura di Carmelo Colangelo (UniSa)
@ Parco Coletta
18:00 · BOMBA, I LOVE YOU!
Teatro · A.R.T.I. TEATRO (FE)
@ Parco Coletta
21:30 · LA LUCE DEL NERO
Teatro · TEATRO TASCABILE DI BERGAMO (BG)
@ Parco Coletta
Per info e prenotazioni: mail gad.carpa@gmail.com, cell. 3486852516 o 3456964224.
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