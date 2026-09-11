Comune di Ferrara

venerdì, 11 settembre 2026.

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Conferenze stampa Pari opportunità Sport

CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 14 settembre 2026 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara

Presentazione del nuovo Panathlon Club Junior di Ferrara

11-09-2026 / Giorno per giorno

Lunedì 14 settembre 2026 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Panathlon Club Junior di Ferrara.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Angela Travagli, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara;

- Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara;

- un rappresentante della Provincia di Ferrara;

- Giorgio Chinellato, presidente internazionale Panathlon;  

- Luigi Innocenzi, vicepresidente internazionale Panathlon;  

- Stefano Ripanti, governatore Panathlon Area 5 Emilia Romagna e Marche; 

- Massimiliano Bristot, presidente Panathlon Club di Ferrara; 

- Luciana Boschetti Pareschi, presidente onorario Panathlon Club di Ferrara; 

- Rita Minarelli e Gabriele Manservisi, consiglieri referenti del progetto Junior;

- componenti del Consiglio Direttivo e soci del Club;

- i soci fondatori del Panathlon Club Junior.