CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 14 settembre 2026 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara
Presentazione del nuovo Panathlon Club Junior di Ferrara
11-09-2026 / Giorno per giorno
Lunedì 14 settembre 2026 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Panathlon Club Junior di Ferrara.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Angela Travagli, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara;
- Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara;
- un rappresentante della Provincia di Ferrara;
- Giorgio Chinellato, presidente internazionale Panathlon;
- Luigi Innocenzi, vicepresidente internazionale Panathlon;
- Stefano Ripanti, governatore Panathlon Area 5 Emilia Romagna e Marche;
- Massimiliano Bristot, presidente Panathlon Club di Ferrara;
- Luciana Boschetti Pareschi, presidente onorario Panathlon Club di Ferrara;
- Rita Minarelli e Gabriele Manservisi, consiglieri referenti del progetto Junior;
- componenti del Consiglio Direttivo e soci del Club;
- i soci fondatori del Panathlon Club Junior.